"Weghorst heeft in de Klassieker alleen maar op zijn rug gelegen"

Harry van der Laan vindt dat De Klassieker is uitgelopen op een sof. Hij ziet wel redenen waarom het duel qua entertainmentwaarde laag was.

"Door beide partijen werd er uitstekend verdedigend. Beide partijen speelden heel kort op elkaar en daardoor krijg je ook echt een klotewedstrijd", zegt Van der Laan bij FC Rijnmond. "En je krijgt ook weinig mooie acties te zien als er veel toegelaten wordt. Een scheidsrechter die veel toelaat is goed voor verdedigers, maar niet voor aanvallers."

Voorbeelden te over. "Weghorst heeft ook alleen maar op zijn rug gelegen, want die werd alleen maar in zijn rug gebeukt en dat gold ook voor Ueda. En ook op de flanken werden mensen zomaar ondersteboven gegooid. En dan zeggen ze: we laten het lekker doorgaan. Dat is leuk voor verdedigers, maar voor aanvallers is dat waardeloos."