Weghorst heeft onverwacht fan erbij: "Krijg het niet uit m'n strot"

Rafael van der Vaart geeft het niet graag toe, maar hij is tot op zekere hoogte fan van wat Wout Weghorst bij Ajax laat zien. Dat vertelt de oud-middenvelder in de Pak Schaal Podcast .

Eerder had Van der Vaart vaker een kritische houding richting de spits. Vooral het gedrag van Weghorst kon rekenen op weinig begrip van de voormalig international. Zo zei Van der Vaart ooit dat hij zich "als teamgenoot kapot zou ergeren aan Weghorst". Inmiddels is zijn mening veranderd. "Ik krijg het niet uit mijn strot, maar ik raak langzaam gecharmeerd van Weghorst", bekent Van der Vaart in de podcast.

Volgens de oud-international heeft dit vooral te maken met de inzet van Weghorst op het veld. "Dat is alleen maar omdat hij snapt hoe het werkt." Van der Vaart haalt een Champions League-duel op Stamford Bridge aan als voorbeeld: "Kijk, tegen Chelsea krijgt hij rood, maar hij was bezig met dit, met dat, maakte nog een penalty." Uiteindelijk is Weghorst volgens Van der Vaart een nuttige spits voor Ajax. "Nee, het is geen Kluivert, Pettersson of Bergkamp inderdaad."