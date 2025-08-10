Weghorst helpt Ajax aan drie punten bij seizoensstart tegen Telstar

Ajax is het nieuwe seizoen in de VriendenLoterij Eredivisie begonnen met een zege op Telstar. In eigen huis won de ploeg van John Heitinga met 2-0, dankzij twee goals van Wout Weghorst.

Bij de seizoensstart kon John Heitinga nog niet beschikken over Ko Itakura. De Japanner zat wel op de tribune en zag vanaf daar hoe onder meer Aaron Bouwman, Youri Regeer en Steven Berghuis een basisplaats hadden. Oscar Gloukh begon op de bank.

In de ArenA was de eerste kans voor Telstar-spits Milan Zonneveld, maar Baas zat daar op het laatste moment tussen met een goede sliding. Niet lang daarna troffen de Witte Leeuwen de paal. Daarna greep Ajax het duel meer naar zich toe en na negentien minuten spelen viel de 1-0. Berghuis vond Weghorst en die schoof binnen.

De spits was een kleine vijf minuten later ook dicht bij zijn tweede, maar kwam net tekort. Ajax kreeg daarna via Raúl Moro en Bertrand Traoré meerdere mogelijkheden. De marge werd echter niet vergroot.

Uiteindelijk duurde het tot de 83e minuut tot de 2-0. Weghorst kopte binnen en helpt Ajax zo aan de eerste competitiezege van het nieuwe seizoen.

Scoreverloop:

19' 1-0 Wout Weghorst

83' 2-0 Wout Weghorst

Opstelling Ajax: Jaros, Regeer (62' Gaaei), Bouwman, Baas, Wijndal, Klaassen (87' Mokio), Taylor, Berghuis, Traoré (63' Gloukh), Weghorst, Moro (63' Godts)