Weghorst hoopt op belletje van Xavi: "Ik ben altijd beschikbaar"
Wout Weghorst heeft zijn vorm bij FC Twente op tijd hervonden met het oog op de komende interlandperiode. De 34-jarige spits was zaterdag opnieuw trefzeker tijdens de 2-0 overwinning op ADO Den Haag en heeft inmiddels in vier van zijn laatste vijf wedstrijden gescoord. Volgende week maakt bondscoach Xavi Hernández zijn nieuwe selectie voor het Nederlands elftal bekend.
Weghorst erkent dat zijn eerste weken in Enschede niet verliepen zoals hij vooraf had gehoopt. "Dat zijn zeker geen slechte cijfers, maar de eerste wedstrijden waren niet goed", vertelt de aanvaller tegenover Sportnieuws. "Dat was niet de start waar ik op hoopte." Inmiddels voelt Weghorst zich een stuk beter bij de Tukkers. "Nu gaat het lekker en is alles positief."
Door zijn recente doelpunten komt ook een mogelijke terugkeer in Oranje weer ter sprake. Weghorst laat er geen twijfel over bestaan dat hij openstaat voor een oproep van Xavi. "Ik ben altijd beschikbaar", benadrukt de spits van FC Twente.
Eerder sprak Weghorst zich kritisch uit over de situatie rond het Nederlands elftal, maar dat verandert niets aan zijn bereidheid om voor Oranje uit te komen. "Ik heb natuurlijk wel gezegd dat er dingen moesten veranderen bij Oranje om succesvol te kunnen zijn. Maar uiteindelijk ben ik een héél trotse Nederlander die altijd voor het Nederlands elftal gaat spelen als hij wordt opgeroepen."
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Weghorst hoopt op belletje van Xavi: "Ik ben altijd beschikbaar"
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