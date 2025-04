"Weghorst houd ik op de bank, maar wat een invalbeurt kende hij"

Geen Ajacieden in het Elftal van de Week van De Telegraaf . Al was er eentje wel dichtbij volgens Danny Koevermans.

Ajax speelde met 1-1 gelijk tegen Sparta. Het zorgde ervoor dat de Rotterdammers wel iemand terugzagen in het elftal van Koevermans. "Marvin Young kreeg het bij Sparta wat lastiger toen Wout Weghorst erin kwam bij Ajax, maar hij verdient als 19-jarige zeker een dikke pluim. Het is hem vergeven dat hij één keertje verkeerd stond bij de bal van Kenneth Taylor op de paal, maar hij hield zich zeer knap staande. Eigenlijk maakt hij al indruk sinds het moment dat hij in het elftal is gekomen. Dat belooft iets."

Weghorst viel enorm bedrijvig in, toch heeft Koevermans geen plek voor hem. "Mexx Meerdink van AZ is de spits. Als je zó’n goal maakte in de 97e minuut, is dat waanzinnig. Die jongen is zo enorm atletisch, als je ook ziet hoe hoog hij springt uit stilstand. Dat was op Cristiano Ronaldo-achtige wijze. Hij is zó’n groot talent en deze omhaal, op deze wijze, was van de buitencategorie. Dat zie ik niemand in Nederland hem zo nadoen. Weghorst houd ik op de bank, maar wát een invalbeurt kende hij.”