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Weghorst: "Ik had nog wel een appeltje te schillen met Groningen"

Niek
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst heeft zijn goede vorm bij FC Twente opnieuw bevestigd. De voormalig Ajax-spits was zondag tegen FC Groningen goed voor een doelpunt en een assist, maar stapte na het 2-2 gelijkspel toch met een dubbel gevoel van het veld.

Weghorst is de laatste weken uitstekend op dreef. In zijn laatste drie wedstrijden was hij goed voor drie doelpunten en twee assists. In Groningen sloeg hij in de eerste helft toe na een voorzet van Younes Taha.

"Ik kwam goed voor m'n man en wist ruimte te creëren. De credits gaan naar hem. Als die voor de man komt, is dat perfect. Als de voorzetten maar komen", vertelt Weghorst na afloop bij ESPN.

Ondanks zijn eigen bijdrage vond de spits dat FC Twente meer had kunnen overhouden aan de wedstrijd. De Tukkers creëerden volgens hem voldoende mogelijkheden om met drie punten terug naar Enschede te reizen.

"We kregen eigenlijk wel genoeg kansen om deze wedstrijd wel te winnen. Dus dat is een beetje dubbel, maar ik heb wel door dat er steeds meer automatismen komen in het spel."

Voor Weghorst had het duel in Euroborg ook een persoonlijk tintje. Hij hield minder goede herinneringen over aan zijn eerdere bezoeken aan Groningen en wilde daar iets tegenover zetten, nadat hij met Ajax ooit de titel verspeelde in het hoge Noorden. 

"Vandaag was een mooie dag vol positieve energie. Ik moet eerlijk zeggen dat de laatste twee keer (met Ajax, red.) dat ik hier was, pfoe... Toen kwam die gelijk weer binnen. Vandaag had ik daar een andere mindset en dacht ik: ik heb hier nog een appeltje te schillen. Dat is vandaag half gelukt."

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