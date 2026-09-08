Weghorst: "Ik had nog wel een appeltje te schillen met Groningen"

Wout Weghorst heeft zijn goede vorm bij FC Twente opnieuw bevestigd. De voormalig Ajax-spits was zondag tegen FC Groningen goed voor een doelpunt en een assist, maar stapte na het 2-2 gelijkspel toch met een dubbel gevoel van het veld.

Weghorst is de laatste weken uitstekend op dreef. In zijn laatste drie wedstrijden was hij goed voor drie doelpunten en twee assists. In Groningen sloeg hij in de eerste helft toe na een voorzet van Younes Taha.

"Ik kwam goed voor m'n man en wist ruimte te creëren. De credits gaan naar hem. Als die voor de man komt, is dat perfect. Als de voorzetten maar komen", vertelt Weghorst na afloop bij ESPN.

Ondanks zijn eigen bijdrage vond de spits dat FC Twente meer had kunnen overhouden aan de wedstrijd. De Tukkers creëerden volgens hem voldoende mogelijkheden om met drie punten terug naar Enschede te reizen.