Weghorst inzetbaar tegen PSV? "Verwachting is dat hij er bij is"

Komende zondag staat de kraker tussen PSV en Ajax op het programma. In Amsterdam wordt er gehoopt dat Wout Weghorst weer inzetbaar is, nadat hij tegen Fortuna Sittard zijn grote teen brak.

Na dat duel werd bekend dat de Ajax-spits een voetblessure had opgelopen, waardoor hij minimaal zes weken niet inzetbaar zou zijn. Al snel werd wel gehoopt dat Weghorst voor de kraker tegen PSV weer van de partij zou zijn. "Het is een beetje afwachten. Het was wel het doel om hem voor deze wedstrijd fit te krijgen, maar een gebroken teen is wat dat betreft wel een lastige blessure", merkt Ajax-watcher Lentin Goodijk op bij Voetbal International.

"Met je pols kan je nog wel een verbandje eromheen doen en dat gaat het wel, maar met een teen is dat toch lastig. Het wordt een beetje een race tegen de klok. Mijn verwachting is dat hij er wel bij is, maar hij zal sowieso niet starten denk ik", voorspelt Goodijk.