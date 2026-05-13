"Weghorst is niet mijn beste vriend nee, laat ik het zo zeggen"

Wout Weghorst Foto: © BSR Agency

Willem II neemt het in de halve finale van de play-offs om promotie/degradatie op tegen Almere City en Arjan Swinkels bewaart nog altijd goede herinneringen aan zijn periode bij de club uit Tilburg. Hij hoopt dat de 'Tricolores' volgend seizoen weer op het hoogste niveau van Nederland actief zijn. 

"Ik denk dat Willem II een echte Eredivisieclub is als je kijkt naar de aanhang, het stadion en de manier waarop het leeft", vertelt Swinkels in een interview op de website van ESPN. De 41-jarige voormalig profvoetballer stond in het verleden overigens in een wedstrijd tegen Wout Weghorst, de huidige spits van Ajax. 

Swinkels kan zich nog goed herinneren dat hij aan zijn haren werd getrokken. "Weghorst is niet mijn beste vriend nee, laat ik het zo zeggen. En ik denk dat dat niet zo erg is. Misschien vinden mensen mij ook wel heel vervelend", beseft de gymleraar, die zich wel irriteerde aan de 'duels' met Weghorst. 

"Het was meerdere keren. Toen heb ik ook dingen gezegd die niet op de camera kunnen, ook tegen de scheidsrechter", blikt hij terug. Overigens speelde Swinkels ooit bij Willem II nog samen met Weghorst. "Toen konden we normaal met elkaar overweg. Maar als het dan op zo'n manier gaat in een wedstrijd, dan is het wel klaar voor mij", reageert hij. 

Swinkels is wel gecharmeerd van AZ-verdediger Wouter Goes, die in het verleden nog in de jeugdopleiding van Ajax speelde. "Mensen doen dingen om te winnen. Dat doet Wouter Goes ook, en Wout Weghorst ook", constateert hij. "In die zin vind ik dat niet erg, maar het zorgt er wel voor dat het soms over het randje gaat. Wouter Goes moet er slimmer mee omgaan, omdat je er tegenwoordig niet mee wegkomt", besluit Swinkels over de inbreng van de VAR. 

