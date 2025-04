Weghorst is weer terug bij Ajax: "Ze hebben me niet nodig gehad"

Francesco Farioli vertelde dat Weghorst op een gegeven moment om de dag een nieuwe MRI-scan wilde. "Zei hij dat?", glimlachte de aanvaller bij ESPN met enige verbazing. 'Mooi dat hij dat op mij afschuift, volgens mij was hij daar zelf ook bij." Volgens de spits wilde de Italiaan ook graag vaak een nieuwe update over hoe het met blessure van Weghorst was.

"Ik had een breuk, daar staat zes tot acht weken voor. Je gaat inzetten op eerder terugkomen, maar de dokter zei al dat ik uit moest gaan van acht weken met mijn breuk. En de breuk was niet eerder hersteld. En dat moet wel goed herstellen", aldus Weghorst. "Het heeft eventjes geduurd, maar ik ben heel blij om terug te zijn."

Het ging niet helemaal soepel bij Weghorst. "Na vier dagen in training was het wel even wennen", erkende Weghorst. "Het fijne gevoel is er dan nog niet. Voor het eerst in mijn carrière had ik zo'n lange blessure. Natuurlijk ben je betrokken, maar het is anders. Gelukkig hebben ze me niet nodig gehad."

Met kracht- en conditietraining probeerde Weghorst zichzelf in shape te houden "Ik ben hier gekomen met één doel en dat is kampioen worden met Ajax. Dat we met zes wedstrijden te spelen negen punten voorstaan, is een compliment naar iedereen. Het ziet er goed uit, hoe we als opereren als team. Heel compact."