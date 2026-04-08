Weghorst 'juicht' niet: "Hij weet misschien wat er komen gaat"
FC Twente boekte afgelopen weekend een 1-2 overwinning op Ajax. De Tukkers kwamen op een 0-1 voorsprong, maar Wout Weghorst trok de stand weer gelijk na een actie van Mika Godts. FC Twente-watcher Leon ten Voorde is lovend over de Belgische aanvaller.
"Altijd als hij aan de bal is, dan denk je: oei, oppassen, alarmfase 1", zegt Ten Voorde bij de De Ballen Verstand Podcast. "Hij gaf ook de bal voor bij de goal. En hoe Wout Weghorst die bal dan afmaakt, dat is wel echt heel knap. Maar juichte hij wel?" Collega Fardau Wagenaar haakt in: "Ja, dat is een goeie. Ik heb vooral dat hoofd van Weghorst gezien toen hij gewisseld werd. Dat andere heb ik misschien geblokt." Ten Voorde: "Ik had niet het gevoel dat hij heel uitbundig juichte." Wagenaar: "Ik dacht: ja, tuurlijk, weer Weghorst die scoort tegen Twente."
Ten Voorde vervolgt: "Hij heeft sinds oktober, die goal tegen FC Twente, geen goal gemaakt. En je weet gewoon dat het gaat gebeuren. Dat hij gaat scoren tegen Twente. Vooraf las ik berichten dat Kasper Dolberg zou spelen, maar dat vond ik raar. Weghorst is één van de succesvolste spitsen tegen FC Twente geweest. Als trainer stel je zo'n speler dan altijd op, zeker met de voorgeschiedenis. En hij weet misschien wat er nog komen gaat richting Enschede. Dus dat had die coach goed gedaan. En Weghorst maakte het ook waar", aldus Leon ten Voorde.
