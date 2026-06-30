Weghorst kan profiteren van Oranje-drama: "Zo ken ik Wout wel"

Oranje werd maandagnacht door Marokko uitgeschakeld op het WK. Voor Oranje-fans slecht nieuws, maar FC Twente-fans wellicht niet. Op 23 juli spelen de Tukkers in de voorronde van de Europa League. De kans bestaat dat Wout Weghorst, die recentelijk de overstap van Ajax naar FC Twente maakte, dáár al bij is.

"De één wil gelijk door, de ander heeft wat langer rust nodig. Als je naar een nieuwe club gaat, wil je volgens mij liever gisteren dan vandaag beginnen", meent trainer John van den Brom over zijn nieuwe speler bij Voetbal International. "Zo ken ik Wout ook wel, maar dat gaan we samen nog bekijken. En we moeten daarin ook geen risico’s nemen, qua fysieke belastbaarheid."

Bij Ajax kwam Weghorst niet altijd veel aan spelen toe. Kan dat een probleem zijn in Enschede? "Geen discussie voor mij. Ik weet hoe hij is en wat hij kan, dat hij normaal gesproken altijd superfit is. En ik heb hem gezien in de wedstrijden die we met FC Twente tegen Ajax hebben gespeeld. Met zijn speelstijl en karakter is hij wat we zochten."