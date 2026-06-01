Weghorst kan rol spelen in Oranje: "Dat doet hij goed bij Ajax"

Valentijn Driessen plaatst wel kanttekeningen bij zijn rol. Volgens hem ligt die vooral als invaller: "Dan heb je het alleen over zijn rol als pinchhitter", zegt hij bij Vandaag Inside. "Maar daar kun je ook Virgil van Dijk voor gebruiken. Wat je wel ziet bij Weghorst, en dat doet hij bij Ajax vaak heel goed, dat hij verdedigend mee kan koppen.”

Toch ziet Driessen ook een specifieke kracht: "Maar als pinchhitter moet je natuurlijk wel juist iets forceren voorin. Dat heeft hij vier jaar geleden bij Louis van Gaal wel gedaan in Qatar tegen Argentinië. Al werden we toen wel alsnog uitgeschakeld, daar niet van… Maar dat kan Weghorst wel als één van de beteren van Nederland, zo iets forceren voorin als pinchhitter", aldus Valentijn Driessen.