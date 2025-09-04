AD Voetbalpodcast
Wijffels hard: "Het Nederlandse voetbal staat enorm voor lul"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Nederlands elftal

Weghorst kan teleurstellend resultaat niet voorkomen voor Oranje

Amber
bron: Ajax1
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal heeft in de WK-kwalificatie voor het eerst punten laten liggen. In De Kuip bleef de ploeg van Ronald Koeman steken op 1-1 tegen Polen. Wout Weghorst viel tien minuten voor tijd in.

Na overtuigende zeges op Finland (0-2) en Malta (8-0) leek Oranje ook tegen Polen op weg naar winst. Denzel Dumfries kopte halverwege de eerste helft raak uit een hoekschop van Memphis Depay. Daarna kreeg Nederland weinig grote kansen, terwijl Bart Verbruggen vlak voor rust voor het eerst werd getest.

In de tweede helft speelde Oranje stroperig en zonder veel dreiging. Twintig minuten voor tijd sloeg Polen via Matty Cash verrassend toe: 1-1. Ondanks wissels en een slotoffensief, met Weghorst in de ploeg, lukte het Oranje niet om opnieuw de leiding te nemen.

Na drie duels staat Nederland op zeven punten, net als Finland en Polen. Komende zondag wacht een uitwedstrijd tegen Litouwen.

Ronald Koeman bij de training

Opstelling Oranje bekend: Koeman kiest elf namen voor duel met Polen

0
Ronald Koeman bij de training

Koeman waardeert open karakter Weghorst: "Dat is geen probleem"

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
