Weghorst kan teleurstellend resultaat niet voorkomen voor Oranje

Het Nederlands elftal heeft in de WK-kwalificatie voor het eerst punten laten liggen. In De Kuip bleef de ploeg van Ronald Koeman steken op 1-1 tegen Polen. Wout Weghorst viel tien minuten voor tijd in.

Na overtuigende zeges op Finland (0-2) en Malta (8-0) leek Oranje ook tegen Polen op weg naar winst. Denzel Dumfries kopte halverwege de eerste helft raak uit een hoekschop van Memphis Depay. Daarna kreeg Nederland weinig grote kansen, terwijl Bart Verbruggen vlak voor rust voor het eerst werd getest.

In de tweede helft speelde Oranje stroperig en zonder veel dreiging. Twintig minuten voor tijd sloeg Polen via Matty Cash verrassend toe: 1-1. Ondanks wissels en een slotoffensief, met Weghorst in de ploeg, lukte het Oranje niet om opnieuw de leiding te nemen.

Na drie duels staat Nederland op zeven punten, net als Finland en Polen. Komende zondag wacht een uitwedstrijd tegen Litouwen.