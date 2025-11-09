AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Weghorst kende 'rotweek': "Voelt als een persoonlijke nederlaag"

Tom
bron: Ajax Life
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © BSR Agency

Wout Weghorst heeft een lastige week gehad, zo vertelt hij in gesprek met AjaxLife. De spits vertelt dat hij moeite had met het ontslag van trainer John Heitinga. 

“Het was een rotweek. Het waren twee lastige dagen. Het was frustrerend”, stelt Weghorst die zelf ook met Heitinga heeft gesproken. “Wat er is gezegd, blijft iets tussen ons. Het voelt een beetje als een persoonlijke nederlaag. Ik heb er wel moeite mee.”

“Maar ik weet hoe het werkt in het voetbal. Je kunt moeilijk 22 spelers ontslaan”, gaat hij verder. “De club besloot te weinig perspectief te zien in de wijze waarop het ging. Men zag geen stijgende lijn. Maar op persoonlijk vlak is het vervelend. Ik zag wat John ervoor deed en wat hij ervoor gaf. Toch moesten we ons weer focussen op dit uitduel in Utrecht.”

Onder leiding van Fred Grim verloor Ajax zondagmiddag met 2-1 van Utrecht. “Dat blijft een repeterend verhaal”, geeft Weghorst toe. “Dan kun je het over tactiek hebben wat je wil… Of over een 4-2-2-systeem of 4-3-3-formatie. Of over een hoog blok of laag blok. Feit is echter ook dat wedstrijden vaak worden beslist vanuit standaardsituaties.”

Is het onmogelijk standaardsituaties te verdedigen vanwege het gebrek aan lengte in de ploeg? "Niet mogelijk staat niet in mijn woordenboek. Ik snap dat er verschil in lengte en fysiek kan zijn, maar ik ben van mening dat je er alles aan moet doen om doelpunten te voorkomen. Willen, is kunnen. Dat is mijn motto. Je moet in elk geval je taak uitvoeren, meelopen in de lijn. Dat gebeurt niet of onvoldoende."

Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst John Heitinga
