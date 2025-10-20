Groeten uit Grolloo
Johan Derksen maakt gehakt van Ajacied: "Een steeds grotere gek!"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax wedstrijden

"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"

Stefan
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst is lang niet altijd even populair. Ook de PSV-iconen Willy en René van de Kerkhof zijn geen fan van de Ajacied en zien dan ook liever een andere speler bij Oranje dan Weghorst.

René ziet in Til het ideale breekijzer voor Oranje, een rol die momenteel is weggelegd voor Weghorst. Diezelfde Weghorst had volgens de tweeling afgelopen zaterdag een rode kaart moeten hebben. "Een rode kaart en vijf wedstrijden schorsing, klaar", zegt René in de Willy en René PSV Podcast van Omroep Brabant. En die mening deelt Willy. "Door zijn stomme fout gaat ook dat doelpunt niet door."

De clubiconen van PSV geven aan toch al geen groot fan van de voetballer Wout Weghorst te zijn. "Als die hier zou komen dan stuur ik hem zo weer terug naar Ajax. Die komt er bij ons niet in", aldus René van de Kerkhof.

Wout Weghorst
