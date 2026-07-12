Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Weghorst kon al eerder naar FC Twente: "Had met de club te maken"

Amber
bron: FC Twente TV

Wout Weghorst is verheugd dat hij zich eindelijk speler van FC Twente mag noemen. In een interview met de clubkanalen blikt de aanvaller terug op de weg naar Enschede en legt hij uit waarom een eerdere terugkeer naar Nederland niet bij de Tukkers, maar bij Ajax eindigde.

Na een langdurig traject is de transfer deze zomer alsnog werkelijkheid geworden. "Het is een lang proces geweest", vertelt de international van het Nederlands elftal. Daarbij kijkt hij terug op de zomer van 2024, toen hij Burnley verruilde voor Ajax. "Mijn familie en ik wilden heel graag terug naar Nederland. Uiteindelijk was Ajax ook een droom die ik had. FC Twente was toen niet haalbaar. Dat had niet met mij, maar met de club te maken."

Volgens Weghorst lag het destijds niet aan de interesse van FC Twente, maar aan de financiële mogelijkheden van de club. De spits stond nog onder contract bij Burnley en vertegenwoordigde een aanzienlijke marktwaarde. "Ik had toen gewoon nog een marktwaarde bij Burnley. Voor mij was die keuze er nooit, dat vond ik wel heel erg jammer. Uiteindelijk kwam er voor mij in Nederland een andere hele mooie optie waar ik ook superblij mee was."

De aanvaller onthult dat er destijds bewust afspraken zijn gemaakt over de communicatie rondom zijn keuze, met het oog op een eventuele toekomstige overstap naar FC Twente. "We hebben toen heel bewust afgesproken dat we het goed zouden communiceren en naar buiten brengen, zodat het in de toekomst nog mogelijk was", zegt Weghorst. "We kunnen ons afvragen of het ook op die manier is gebeurd, maar ik ben in ieder geval superblij om de wens mogelijk te maken."

Tijdens zijn periode bij Ajax kreeg Weghorst het regelmatig zwaar te verduren in De Grolsch Veste. De spits werd uitgefloten door een deel van de Twente-aanhang en merkte dat zijn terugkeer naar zijn jeugdliefde niet door iedereen werd omarmd. "Dat is wel heel erg lastig geweest", erkent hij.

Gerelateerd:
Sean Steur

'Hoge verwachtingen van Steur': "Geldt overduidelijk als een parel"

0
Remko Pasveer

Remko Pasveer diep onder de indruk: "Dat benadert echt Ajax"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst in het shirt van FC Twente

Weghorst kon al eerder naar FC Twente: "Had met de club te maken"

0
Sean Steur, Anton Gaaei en Youri Baas

Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"

0
Ronald Koeman

Ronald Koeman keert mogelijk terug: "Het zal gaan kriebelen..."

0
Marc Overmars

Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"

0
Ajax-trainer Michel geeft instructies

Michel gaat los op aanvaller bij Ajax-training: "Toon mentaliteit"

0
Wout Weghorst op de training

Weghorst kon naar meerdere clubs: "Die opties zijn er wel geweest"

0
Wout Weghorst voor de camera van FC Twente

Wout Weghorst slechts week op vakantie: "Ontzettend veel zin in"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Valentijn Driessen hekelt doelwit van Ajax: "Hij gebruikt Ajax"

Henrique lovend over Ajacied: "Ik begrijp hem en hij begrijpt mij"

Míchel ziet groot verbeterpunt bij Ajax: "Dit soort spelers nodig"

'Ajax verwacht miljoenenaankoop Leonardo al snel in Amsterdam'

Weghorst kon al eerder naar FC Twente: "Had met de club te maken"

'Hoge verwachtingen van Steur': "Geldt overduidelijk als een parel"

'Ajax had peperdure spits (23) jaren geleden al op radar staan'

Driessen haalt uit: "Dit is voor Ajax gewoon verschrikkelijk"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws