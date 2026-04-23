'Weghorst kon naar Europese top, Cruijff blokkeerde transfer'
Wout Weghorst is hard op weg naar de uitgang bij Ajax. Dat schrijft Lentin Goodijk op de website van Voetbal International.
Weghorst beschikt over een aflopend contract bij Ajax en volgens Goodijk is de kans klein dat die verlengd gaat worden. Dat betekent dat de spits na dit seizoen transfervrij vertrekt uit Amsterdam, iets waar de club in januari al rekening mee leek te houden.
Naar verluidt kreeg de Oranje-international in de winterse transferperiode al aanbiedingen van Europese topclubs. Onder andere Juventus en Benfica hengelden naar de diensten van Weghorst. "Maar kreeg toen van Jordi Cruijff te horen dat hij absoluut niet mocht vertrekken", weet Goodijk.
Nu het contract van Weghorst afloopt, lonkt een vertrek bij Ajax. De spits wordt opnieuw gelinkt aan FC Twente, weet ook VI. "Die club ziet in Weghorst een speler die de topsportcultuur nog wat verder kan aanwakkeren", aldus Goodijk. Weghorst was voor zijn transfer naar Ajax ook al nadrukkelijk in beeld in Enschede.
Een buitenlandse transfer wordt in de zomer ook niet uitgesloten. "Ook nu is er belangstelling uit het buitenland, als hij net als vier jaar geleden zijn stempel kan drukken op het WK, zal dat er niet minder op worden."
