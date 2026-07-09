Weghorst kon naar meerdere clubs: "Die opties zijn er wel geweest"

Wout Weghorst heeft onthuld dat hij voorafgaand aan zijn overstap naar FC Twente ook andere mogelijkheden had, maar dat zijn voorkeur al snel uitging naar een terugkeer naar Enschede. De 33-jarige spits tekende uiteindelijk een tweejarig contract bij de Tukkers nadat zijn contract bij Ajax afliep.

De 52-voudig Oranje-international, die op dat moment met het Nederlands elftal actief was op het WK, legt uit dat meerdere clubs belangstelling hadden. Toch speelde de thuissituatie een belangrijke rol in zijn keuze. "Jawel, uiteindelijk zijn die opties er wel geweest. Continue wel, maar wat ik aangaf is dat we graag naar Nederland wilden voor vastigheid met de kinderen. Dus er was niet de opties om overal naartoe te gaan, tenzij er iets bijzonders voorbij zou komen."

Volgens Weghorst werd hij gedurende het proces steeds zekerder van zijn beslissing. "Gaandeweg merkte ik snel dat ik dit wilde en hier zin in had. Met het WK had ik ook al dat dit oké was. Het voelde goed en dit gaan we doen." Ook zijn directe omgeving reageerde enthousiast op de overstap, al probeerde de spits het nieuws zo lang mogelijk binnenskamers te houden.