Weghorst kondigt Ajax-vertrek aan: "Twee mooie jaren geweest"
Wout Weghorst verwacht dat hij zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld. De spits heeft een aflopend contract in Amsterdam.
Na twee jaar lijkt er een einde te komen aan het huwelijk tussen Ajax en Weghorst. De spits loopt volgende maand uit zijn contract en hoorde van de clubleiding nog niks over een nieuw aanbod. "Er is natuurlijk veel onzekerheid over de toekomst en dan ga ik ook over mijn eigen toekomst nadenken", reageerde hij zondag bij ESPN. "Ajax is een fantastische club, ik ben trots dat ik hier heb mogen spelen."
Is er nog een mogelijkheid dat Ajax zich de komende tijd alsnog bij de entourage van Weghorst gaat melden? "Op dit moment is er niet iets dat richting Amsterdam nog concreet speelt", laat de Oranje-international weten. "Dat kan veranderen, maar vandaag de dag is mijn gevoel dat dit mijn laatste wedstrijd heeft kunnen zijn. Het zijn twee heel mooie jaren geweest."
Weghorst kondigt Ajax-vertrek aan: "Twee mooie jaren geweest"
Haller wil langer in Nederland blijven: "Mijn eerste prioriteit"
Goodijk: "Achteraf is het een prima deal geweest van Alex Kroes"
Emotionele Klaassen wil door: "Wil Ajax weer Ajax laten worden"
'ME moet ingrijpen door supportersrellen na Ajax - FC Utrecht'
Kenneth Perez ziet reden voor slecht spel Ajax: "Het is een..."
Paes groeit uit tot held van Ajax: "Wij hadden dat verwacht"
Wout Weghorst maakt weinig indruk: "Misschien is het afgelopen"
Perez woest tijdens Ajax - FC Utrecht: "Ik word er ziek van"
Ajax verslaat FC Utrecht pas na strafschoppen en gaat Europa in
Geelen duidelijk: "Ongeacht uitslag tegen Utrecht een kloteseizoen"
Míchel reageert op Ajax-geruchten: "Weet het niet, we moeten praten"
Van der Hoorn onder de indruk van Ajax: "Heb de eerste helft gezien"
MATCHDAY| García verrast met twee wijzigingen tegen FC Utrecht
García duidelijk: "Willen persoonlijkheid tonen en met lef spelen"
El Karouani blikt vooruit: "Denk dat het voor Ajax een nadeel is"
Ajax-kandidaat Míchel Sánchez degradeert met Girona uit La Liga
Vermoedelijke opstelling Ajax: Spitsendilemma voor Óscar García
Wilfred Genee: "Zo hebben we hem bij Ajax echt nooit gezien"
Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"
Ajax Vrouwen pikt verdedigster transfervrij op bij grote rivaal
'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"
Goodijk analyseert Amsterdams middenveld: "Weinig perspectief"
'Ajax moet Conference League omarmen': "Cruciaal voor wederopbouw"
Kenneth Perez ziet perspectief: "Dan is Ajax er zo weer bovenop"
Farioli krijgt flinke trap na: "Iedereen trapt in zijn toneelspel"
Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"
Derksen: "Denk dat hij er als scheidsrechter veel last van krijgt"
FC Utrecht-spelers klaar voor Ajax: "Vind in Volendam spelen niks"
Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"