Weghorst kondigt Ajax-vertrek aan: "Twee mooie jaren geweest"

Gijs Kila
bron: ESPN
Wout Weghorst
Wout Weghorst

Wout Weghorst verwacht dat hij zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld. De spits heeft een aflopend contract in Amsterdam. 

Na twee jaar lijkt er een einde te komen aan het huwelijk tussen Ajax en Weghorst. De spits loopt volgende maand uit zijn contract en hoorde van de clubleiding nog niks over een nieuw aanbod. "Er is natuurlijk veel onzekerheid over de toekomst en dan ga ik ook over mijn eigen toekomst nadenken", reageerde hij zondag bij ESPN. "Ajax is een fantastische club, ik ben trots dat ik hier heb mogen spelen."

Is er nog een mogelijkheid dat Ajax zich de komende tijd alsnog bij de entourage van Weghorst gaat melden? "Op dit moment is er niet iets dat richting Amsterdam nog concreet speelt", laat de Oranje-international weten. "Dat kan veranderen, maar vandaag de dag is mijn gevoel dat dit mijn laatste wedstrijd heeft kunnen zijn. Het zijn twee heel mooie jaren geweest."

