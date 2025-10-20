Weghorst kreeg geel: "De KNVB heeft laten weten dat het rood is"

Aan tafel bij Studio Voetbal bestaat er geen enkele twijfel: Wout Weghorst had zondagavond tegen AZ (0-2) met rood van het veld gemoeten na zijn elleboogstoot op Wouter Goes. Arno Vermeulen bevestigt dat ook de KNVB inmiddels heeft erkend dat de spits had moeten worden uitgesloten.

“Dit is een rode kaart, duidelijk. Dat is voor mij geen discussie”, stelt analist Theo Janssen stellig. Guus Hiddink is het volledig met hem eens: “Dit is rood, ja. Waarom hij geel geeft? Dat moet je aan de scheidsrechter vragen.”

Vermeulen voegt daaraan toe: “Er is geen verklaring voor. Het is een onbegrijpelijke beslissing van een scheidsrechter die verder een prima wedstrijd floot. Hij gaat ook nog naar de beelden toe en kan het dus zien. Natuurlijk is dit duizend procent een rode kaart, daar hoeven we geen seconde over te discussiëren. De KNVB heeft ook laten weten dat het rood is.”

Volgens Vermeulen heeft Weghorst enorm geluk gehad: “Weghorst heeft dus ontzettende mazzel, want hij kan nu niet meer geschorst worden omdat het incident is gezien en beoordeeld. Ik denk dat hij anders zeker drie wedstrijden niet meer had kunnen spelen. Ze nemen het op tegen FC Twente, sc Heerenveen en FC Utrecht. Hij mag z’n handen dus echt meer dan dichtknijpen.”

Maar daarmee is de kritiek nog niet voorbij. Vermeulen is vooral scherp over de manier waarop Weghorst zich na afloop uitlaat. “Ik vind wat hij na afloop doet, erger dan het moment zelf. Op dat moment verliest hij zich door de emotie omdat ze verliezen, maar hij praat er bijna naartoe dat het een schande is dat Goes heel hard tegen z’n elleboog aan loopt. Als hij een kerel is, en dat vindt hij van zichzelf, zegt hij na afloop: In de emotie neem ik een verkeerde beslissing. Het kan echt niet wat ik daar doe. Maar dat doet hij niet. Dan moet je ook toegeven dat je een stomme fout gemaakt hebt.”