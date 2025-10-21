Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

Van Wissing kon er wel om lachen. "Ik vond die uitleg van Wout schitterend. 'Hij liep er tegenaan'. Zonder camera's geeft iedere speler Goes het liefst een elleboog", stelt de verslaggever in de Oosttribune. "Dat is niet meer zo, daarom komt die Goes er elke keer mee weg. Het is een irritante mug waar je niks tegen kan doen."

Volgens Gertjan Verbeek had Weghorst er beter mee om moeten gaan. "Goes gaat wel overdreven naar de grond, hè. Toen wij nog voetballen had je die camera's niet. Dan kon je wel gaan liggen, maar daar had je niks aan. Als iemand dit bij je deed, dan pakte je hem even later bij z'n ballen. Je weet dat dit gebeurt, daar moet je je tegen wapenen", aldus de analist. "Het is mentaal. Als Ajax 4-0 voorstaat doet hij dit niet, dan lach je Goes uit."