Weghorst krijgt bijval: "Ik kan me daar goed in verplaatsen"

Weghorst ziet liever een echte concurrentiestrijd waarin de beste spits opgesteld wordt en daarom kan Overtoom zich in vinden. "Ik kan me daar goed in verplaatsen. Het gebrek aan een echte concurrentiestrijd, een strijd waarin je het beste in elkaar naar boven haalt", schrijft de voormalig profvoetballer op X. "Aanvallend gezien mis je ook enkele patronen, maar aan de andere kant zorgt dit ervoor dat veel spelers betrokken zijn bij het gehele proces."

Volgens de 38-jarige Overtoom is het niet alleen bij Ajax zo dat er geen eerlijke concurrentiestrijd is. "Het zijn altijd dezelfde jongens die de kans krijgen, vooral de fysiek sterkere spelers. Er is geen eerlijke concurrentiestrijd, ook niet in de jeugd, omdat winnen vaak boven ontwikkeling wordt gesteld", legt hij uit. "Het is geen wonder dat Spaanse teams zo dominant zijn, terwijl wij ervoor kiezen om voornamelijk de focus op het fysieke te leggen. Kiezen zij voor kleine technische spelers, ze leren ze eerst het spelletje en naarmate de tijd verstrijkt komt dat fysiek vanzelf wel.