Weghorst krijgt bijval na opvallend moment: "Hij heeft gelijk"

Weghorst werd hard geraakt op zijn enkel en had verzorging nodig, maar kreeg die niet gelijk. Zijn ploeggenoten besloten door te spelen en dat zorgde voor frustratie bij de aanvalsleider. "Ik weet eigenlijk ook niet waarom we dat deden", reageert Wijndal na afloop bij Voetbal International. "Misschien hadden we het gevoel dat het een kans voor ons zou worden, want we waren wel echt aan het drukken waren op dat moment."

De linksback geeft toe dat Ajax de bal beter meteen had kunnen uitschieten. "Wout is wel gewoon een strijder, dus hij had wel echt pijn, anders ligt hij niet op de grond", beseft hij. "We dachten: misschien staat hij wel weer op, maar ja, dat gebeurde niet zo snel. Wout was ook wel even boos op het moment dat hij naar de kant kwam: waarom schieten jullie die bal niet uit? Toen dacht ik ook: hij heeft wel gelijk."