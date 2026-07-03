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Weghorst krijgt complimenten: "Dat was natuurlijk geen toeval"

Rik Engelbertink
bron: Algemeen Dagblad
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © BSR Agency

Sjoerd Mossou heeft zich kapot geïrriteerd aan hoe Nederland de penalty's heeft genomen tijdens het WK-duel met Marokko. Slechts twee spelers misten niet.

"Het was natuurlijk geen toeval dat Teun Koopmeiners en Wout Weghorst wél scoorden tegen Marokko: ze hadden het vangnet van een vaste trap en een normale aanloop, waardoor ze zich niet afhankelijk maakten van de fratsen van de keeper en hun eigen zenuwen", schrijft hij in het Algemeen Dagblad.

"Hupjes, huppeltjes, danspasjes, rare omweggetjes of die krankzinnige speeltuin-aanloop van Quinten Timber? Iedere international die het één keer probeert, al is het op de training, wordt nooit meer geselecteerd voor Oranje", besluit hij. 

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