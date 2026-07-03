Weghorst krijgt complimenten: "Dat was natuurlijk geen toeval"
Sjoerd Mossou heeft zich kapot geïrriteerd aan hoe Nederland de penalty's heeft genomen tijdens het WK-duel met Marokko. Slechts twee spelers misten niet.
"Het was natuurlijk geen toeval dat Teun Koopmeiners en Wout Weghorst wél scoorden tegen Marokko: ze hadden het vangnet van een vaste trap en een normale aanloop, waardoor ze zich niet afhankelijk maakten van de fratsen van de keeper en hun eigen zenuwen", schrijft hij in het Algemeen Dagblad.
"Hupjes, huppeltjes, danspasjes, rare omweggetjes of die krankzinnige speeltuin-aanloop van Quinten Timber? Iedere international die het één keer probeert, al is het op de training, wordt nooit meer geselecteerd voor Oranje", besluit hij.
Weghorst krijgt complimenten: "Dat was natuurlijk geen toeval"
Ajax wint strijd om handtekening talent: "Eerst kwam Feyenoord"
'Ajax wil af van 'riant salaris' en laat speler gratis vertrekken'
Cruijff krijgt flinke kritiek: "Zij zitten er voor spek en bonen"
Louis van Gaal vertrokken bij Ajax: "Dat was voor hem de druppel"
Zinchenko richt zich tot Ajax-fans: "Uit de grond van m'n hart"
Boukhari doet onthulling over Nederland - Marokko: "Ik was zo blij"
'Club uit Eredivisie verrast en strikt 42-jarige Remko Pasveer'
'Ajax concreet in de markt voor talentvolle Franse rechtsback'
Maduro eist respect voor oud-Ajacied: "Hij is een legende voor Oranje"
Matthijs de Ligt zoenend met nieuwe vlam gespot op eiland Ibiza
Godts klaar voor België: "Dat zal hij zelf ook wel gedacht hebben"
Francesco Farioli had 'hekel' aan Beuker: "Vaak niet op één lijn"
Bruggink verantwoordelijk voor Ajax-transfer: "Trokken stekker eruit"
Seedorf over racisme in voetbal: "Witte mensen moeten het voelen"
'Ajax mengt zich in strijd om handtekening peperdure aanvaller'
BREAKING: Louis van Gaal legt werkzaamheden bij Ajax naast zich neer
WK-kijkfeest Van der Meijde slaat volledig om na verlies Oranje
'Erik ten Hag in beeld als nieuwe bondscoach': "Is de kandidaat"
BREAKING: Ajax deelt thuisshirt voor aankomende Eredivisie-seizoen
Derksen oppert oud-Ajax-trainer voor Oranje: "Maak het nu rond"
Kieft kiest ideale trainer voor Nederlands elftal: "Voor mij..."
René Wagelaar haalt flink uit: "Hij maakte een fout bij Ajax"
'Vertrek Koeman is volgens verwachting, het WK was de druppel'
Theo Janssen legt vinger op zere plek: "Dat zijn we vergeten"
Johan Derksen over oud-speler Ajax: "Ik blijf het lullig vinden"
'Ajax en Spaanse clubs azen op Uruguayaans international'
Henrique heeft duidelijk doel voor ogen: "Dat wil ik bereiken"
Ajax legt jonge verdediger (16) vast: "Hij is mijn voorbeeld"
'Voormalig Ajax-flop staat voor miljoenentransfer naar Dortmund'