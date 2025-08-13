Kick-Off
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Weghorst krijgt complimenten: "Hij is echt een superleuke gast"

Niek
Wout Weghorst met zijn dochtertje op de tribune bij Ajax
Wout Weghorst met zijn dochtertje op de tribune bij Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax won zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena met 2-0 van Telstar door twee doelpunten van Wout Weghorst en John van den Brom is nog altijd vol lof over de ervaren centrumspits. De oefenmeester werkte in het verleden al samen met de aanvaller. 

"Als trainer zou ik hem altijd opstellen", adviseert hij op de website van de Telegraaf. "Wout is van het begin tot het einde van de wedstrijd aan het ’zuigen’, echt zo’n type dat je graag in je team hebt, maar waar je absoluut niet tegenover wilt staan. Als hij zichzelf terugziet, vraagt hij zich ook weleens af wat hij allemaal doet, denk ik. Maar hij zoekt het randje op. En dat is een eigenschap die bij een spits hoort", constateert Van den Brom. 

"Wie Wout niet kent en zijn gedrag tijdens de wedstrijden van Ajax ziet, kan het zich vast niet voorstellen. Maar hij is écht een superleuke gast. Die kun je er ook als mens heel goed bij hebben", vervolgt hij enthousiast. "En Weghorst is slim, hè? Want hij zoekt altijd de grens van het toelaatbare op, maar gaat er eigenlijk nooit overheen. Bijzonder aan hem vind ik ook dat hij zich thuis heel goed kan afsluiten voor het voetbal. Dat komt doordat hij een familieman is. Zijn ouders, broers, vriendin en kinderen zijn het allerbelangrijkst voor hem", besluit Van den Brom over de routinier van de club uit Amsterdam. 

