Weghorst krijgt complimenten: "Kan bij iedere Europese topclub mee"

Als het aan Erik Dijkstra begint, start Brian Brobbey in de wedstrijd tegen NEC van zondag 11 mei niet in de spits bij Ajax. De journalist ziet dat Wout Weghorst veel beter presteert bij de Amsterdammers.

"Het enige wat gewoon niet meer kan: je kunt niet meer de volgende wedstrijd beginnen met Brobbey en Weghorst op de bank", stelt Dijkstra resoluut in Bureau Sport. "Dat kan echt niet meer." Frank Evenblij sluit zich daar volledig bij aan. "Weghorst komt erin en er gebeurt gewoon wat." Dijkstra was onder de indruk van de prestatie van de spits. "Weghorst speelde gisteren zo ongelooflijk goed. Die kan bij iedere Europese topclub mee. Die speelde echt onvoorstelbaar goed."

Naast zijn prestaties op het veld, prijst Evenblij ook de mentaliteit van de spits. "Weet je wat ik ook fijn vind bij Weghorst... Niemand spreekt over het kampioenschap, maar Wout is de enige die al weken wel daarover praat. Ik geloof dat die gozer ook in de kleedkamer een rol heeft van: Kom op, jongens!"