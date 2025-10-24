Weghorst krijgt kritiek: "Het is niet leuk als hij zo doordraait"

Valentijn Driessen vindt dat John Heitinga met Ajax dringend een goed resultaat moet neerzetten tegen FC Twente om zijn positie als trainer te behouden. In een video-item van De Telegraaf vertelt de chef voetbal dat de steun van het publiek tanende is na het duel met Chelsea, waarin voor het eerst een deel van de fans zich tegen Heitinga keerde.

"Dit is natuurlijk het begin van het einde op het moment dat Ajax niet gaat presteren", aldus Driessen. "Als je ook bij FC Twente verliest, dan wordt het kleine gedeelte dat nu riep 'Johnny, rot op' natuurlijk groter. Daar moet je voor waken."

Volgens Driessen is het voor Heitinga cruciaal om in Enschede een goed resultaat te boeken. "Voor John Heitinga is het gewoon noodzaak om een prestatie neer te zetten in Enschede, zodat dat geluid niet groter wordt en overslaat op het merendeel van de supporters. De wissel van Gloukh zal hem daarbij niet meehelpen. In feite hebben de spelers het lot van Heitinga in handen. Dan is het niet leuk als Weghorst zo doordraait en Taylor zo’n snelle rode kaart krijgt."

Ondanks de zware nederlaag tegen Chelsea zag Driessen ook positieve momenten. Ajax begon volgens hem sterk aan de wedstrijd. "Dat was eigenlijk de omslag. Achterin stond het redelijk en Ajax deed het meer dan behoorlijk. Het stond compact en verdedigend zat het dicht."

"Waar ze konden, probeerden ze er toch onderuit te voetballen, maar het was niet naïef. Dat zijn vijftien minuten waaraan John Heitinga en het elftal zich moeten vasthouden richting de wedstrijd tegen FC Twente aanstaande zondag."