2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Weghorst krijgt lof: "Volkomen logisch dat Koeman hem meeneemt"

Cherine
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © BSR Agency

Mike Verweij stelt dat de keuze om Wout Weghorst op te nemen in de selectie voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico volkomen logisch is. De journalist van De Telegraaf is daarnaast lovend over het karakter van de Ajax-spits.

"Als je ziet hoeveel haat Wout Weghorst over zich heen krijgt", begint Verweij tijdens de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te zien dat Wout Weghorst niet het allerbeste seizoen van zijn carrière heeft gehad, maar ik vind het volkomen logisch dat Koeman hem wel meeneemt."

Verweij denkt dat Weghorst met zijn lengte iets kan toevoegen. Driessen is het daar helemaal niet mee eens. "Hij kan helemaal niet aanvallend koppen", stelt hij. "Hij kan wel reuring veroorzaken." Verweij wijst op de opvallende statistieken van de 33-jarige spits en concludeert dat Weghorst bij Oranje gemiddeld elke honderd minuten bij een doelpunt betrokken is, aldus de journalist van De Telegraaf.

"Het is ook een type dat makkelijk op de bank gaat zitten en de dag na een wedstrijd, als de reserves moeten trainen, dan loopt hij de pollen uit het trainingsveld. Ik vind het echt een hele normale en logische keuze. Dat hij niet in zijn allerbeste vorm steekt, dat klopt, maar dat hoeft misschien ook niet als je de hele voorbereiding op een toernooi mee mag maken", aldus Verweij.

Míchel Sánchez

VI-duo laakt Ajax-topkandidaat: "Waanzin, klinkklare onzin"

Fans van Ajax op de F-Side

'Ajax-F-side en druk op oud-bestuurders: nieuwe details onthuld'

