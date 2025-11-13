AD Voetbalpodcast
Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

Arthur
bron: KieftJansenEgmondGijp

In de podcast KieftJansenEgmondGijp is er elke donderdag ruimte voor vragen van luisteraars. Een trouwe fan wilde weten of Guus Til een betere spits is dan Wout Weghorst.

"Nee", antwoordt Wim Kieft resoluut. "Bij Weghorst is het toch ook niet zo dat hij helemaal niks kan, of wel?", voegt hij eraan toe, duidelijk nadenkend over de kwaliteiten van de Ajax-spits die de laatste tijd vaak in het nieuws is.

René van der Gijp vindt de soms harde kritiek op de boomlange spits overdreven. "Ik heb vorige week geroepen dat het een schande is dat Weghorst het Ajax-shirt draagt. Dat is natuurlijk niet waar. Maar we moeten het niet altijd over hem hebben."

Kieft blijft optimistisch over Weghorst. "Weghorst gaat er gewoon 15 tot 20 maken. Dat zal bij Ajax nog een klus worden, maar die zal hij in principe maken. En Guus Til... Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat Ricardo Pepi er weer staat."

Van der Gijp ziet Til vooral als een positieve persoonlijkheid in het team. "Maar Guus Til lijkt me wel een ideale jongen voor zo'n groep. Het lijkt me een aardige en sympathieke jongen." Kieft deelt die mening volledig.

"Als je tegen hem zegt: luister, het is kutnieuws. Je moet op de bank. Dan gaat hij gewoon op de bank. Een beetje protesteren misschien, dan is het weer klaar", licht hij toe.

Gerelateerd:
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Andries Jonker

'63-jarige Andries Jonker direct gelinkt aan vacature bij Ajax'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
John Heitinga

Heitinga-opvolger geen prioriteit? "Dat is het belangrijkste"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd