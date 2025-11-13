Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

In de podcast KieftJansenEgmondGijp is er elke donderdag ruimte voor vragen van luisteraars. Een trouwe fan wilde weten of Guus Til een betere spits is dan Wout Weghorst.

"Nee", antwoordt Wim Kieft resoluut. "Bij Weghorst is het toch ook niet zo dat hij helemaal niks kan, of wel?", voegt hij eraan toe, duidelijk nadenkend over de kwaliteiten van de Ajax-spits die de laatste tijd vaak in het nieuws is.

René van der Gijp vindt de soms harde kritiek op de boomlange spits overdreven. "Ik heb vorige week geroepen dat het een schande is dat Weghorst het Ajax-shirt draagt. Dat is natuurlijk niet waar. Maar we moeten het niet altijd over hem hebben."

Kieft blijft optimistisch over Weghorst. "Weghorst gaat er gewoon 15 tot 20 maken. Dat zal bij Ajax nog een klus worden, maar die zal hij in principe maken. En Guus Til... Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat Ricardo Pepi er weer staat."

Van der Gijp ziet Til vooral als een positieve persoonlijkheid in het team. "Maar Guus Til lijkt me wel een ideale jongen voor zo'n groep. Het lijkt me een aardige en sympathieke jongen." Kieft deelt die mening volledig.

"Als je tegen hem zegt: luister, het is kutnieuws. Je moet op de bank. Dan gaat hij gewoon op de bank. Een beetje protesteren misschien, dan is het weer klaar", licht hij toe.