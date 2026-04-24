Weghorst krijgt voorkeur boven Dolberg: "De belangrijkste pijler"

Ajax gaat zaterdagavond op bezoek bij NAC Breda en de kans is groot dat Wout Weghorst 'gewoon' weer in de basis begint bij de club uit Amsterdam. Lentin Goodijk snapt ook wel dat trainer Oscar Garcia voor de Oranje-international kiest.

"García heeft bij Ajax een optelsom gemaakt", schrijft hij op de website van VI. "Weghorst brengt wat meer defensieve stabiliteit in het elftal dat het hele seizoen al zo ongelooflijk wisselvallig presteert. De trainer kan hem een defensieve opdracht meegeven, zoals het blokken van de passlijn naar de spelmaker van de tegenstander, en erop vertrouwen dat Weghorst ook de bereidheid, de fitheid en de oriëntatie heeft om dat uit te voeren", aldus Goodijk.

"Dat is een welkome wetenschap in een ploeg vol jonge spelers die lang niet altijd de defensieve urgentie herkennen. Ook Francesco Farioli koos in topwedstrijden daarom vaak voor Weghorst boven Brian Brobbey", vervolgt de verslaggever, die ook nog wijst naar de spelhervattingen. "Met zijn 1,97 meter is hij de belangrijkste pijler in de luchtmacht, bij corners en vrije trappen van de tegenstander, waar Ajax vooral het eerste halfjaar zo veel doelpunten uit incasseerde", blikt Goodijk terug.