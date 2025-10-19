Weghorst kritisch: "Als je voor Ajax speelt, dan moet je er staan"

"Je hebt natuurlijk een relatief jonge groep, maar excuses zijn er niet', aldus Weghorst na afloop van Ajax-AZ. "Je speelt voor Ajax. Als je voor Ajax speelt, dan moet je er staan, jong of niet en moeilijke fase of niet. Niet alleen de jonge jongens, maar dat geldt ook voor ons als ervaren spelers. Ook voor mezelf. Je moet karakter en persoonlijkheid tonen."

"Natuurlijk gaat het moeizaam en zit je in een fase waarin het ver ondermaats is, dat voel je aan alles, maar zeker in fases waarin het tegenzit en het je niet voor de wind gaat, is het tijd om karakter te tonen en met moed te blijven voetballen. Ballen tonen. Dat heb ik niet gezien in de tweede helft", gaat hij verder.

"Ik wil niet te negatief worden, want dat helpt verder ook niet, maar we moeten wel kritisch gaan kijken naar hoe wij in bepaalde aspecten staan op het veld en hoe we voetballen, maar ook gewoon simpelweg naar hoe wij in balbezit zijn. Voor mijn gevoel hebben we in de tweede helft de bal soms niet drie of vier keer naar elkaar toe gespeeld", besluit de international.