AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Weghorst kritisch: "Als je voor Ajax speelt, dan moet je er staan"

Tom
bron: NOS
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Volgens Wout Weghorst klopt het op meerdere fronten niet bij Ajax op dit moment. Dat laat de spits weten in gesprek met de NOS

"Je hebt natuurlijk een relatief jonge groep, maar excuses zijn er niet', aldus Weghorst na afloop van Ajax-AZ. "Je speelt voor Ajax. Als je voor Ajax speelt, dan moet je er staan, jong of niet en moeilijke fase of niet. Niet alleen de jonge jongens, maar dat geldt ook voor ons als ervaren spelers. Ook voor mezelf. Je moet karakter en persoonlijkheid tonen."

"Natuurlijk gaat het moeizaam en zit je in een fase waarin het ver ondermaats is, dat voel je aan alles, maar zeker in fases waarin het tegenzit en het je niet voor de wind gaat, is het tijd om karakter te tonen en met moed te blijven voetballen. Ballen tonen. Dat heb ik niet gezien in de tweede helft", gaat hij verder.

"Ik wil niet te negatief worden, want dat helpt verder ook niet, maar we moeten wel kritisch gaan kijken naar hoe wij in bepaalde aspecten staan op het veld en hoe we voetballen, maar ook gewoon simpelweg naar hoe wij in balbezit zijn. Voor mijn gevoel hebben we in de tweede helft de bal soms niet drie of vier keer naar elkaar toe gespeeld", besluit de international. 

Gerelateerd:
Xavier Mbuyamba

Xavier Mbuyamba naar Ajax? "Dat maakt hem nog interessanter"

0
Marciano Vink

Vink over 'foute' beslissing bij Ajax-AZ: "Gedrag is onacceptabel"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd