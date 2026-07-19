Weghorst laat Ajax-ritueel achter zich: "Niet handig bij FC Twente"
Wout Weghorst staat bekend om zijn opvallende doelpuntvieringen en ook bij FC Twente lijkt de spits met een eigen manier van juichen te komen. Zijn bekende leeuwenviering bij Oranje en de drie kruizen die hij liet zien na doelpunten voor Ajax zullen in Enschede echter niet terugkeren.
"Nee, dat lijkt me niet handig bij FC Twente", zegt Weghorst tegen ESPN over de Ajax-viering. "Dat is iets dat bij Ajax ontstond. Dus zo zal ook hier iets gaan ontstaan. Dat bedenk je niet, dat gebeurt een beetje. Ik heb er wel een beetje over nagedacht, maar eerst maar eens doelpunten maken."
Voor Weghorst staat het maken van doelpunten vanzelfsprekend voorop. De ervaren aanvaller weet echter nog niet of FC Twente zijn laatste club zal zijn. "Dat weet ik niet. Ik word natuurlijk 34, maar ik voel me nog heel fit. Ik voelde voor mezelf dat ik dit heel graag wilde doen - nu ik wel de keuze had - om zo de cirkel rond te maken."
"De gesprekken hier voelden goed en het voelt kloppend. Voor hoeveel jaar het is, dat gaan we nog zien. Dat ligt aan mij; ik moet gewoon presteren, als dat niet gebeurt komt er voor mij ook weer een ander", aldus Weghorst.
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