Weghorst lijkt Ajax te verlaten: "Hij bekijkt daar zelfs al huizen"
Wout Weghorst wordt in verband gebracht met een mogelijke transfer naar Portugal. Volgens transferjournalist Mounir Boualin is er concrete interesse vanuit Benfica, zo vertelt hij zondag in de WK Livestream van Versuz. De spits van Ajax heeft een aflopend contract en lijkt de club deze zomer te gaan verlaten.
Ook FC Twente wordt al langer genoemd als geïnteresseerde partij, maar Benfica zou inmiddels serieuzer in de markt zijn voor de ervaren aanvaller. Er gaan steeds meer geruchten dat Benfica Weghorst nadrukkelijk volgt. "Ik hoor hardnekkige geluiden dat Benfica op hem jaagt. Wat ik hoor is dat Weghorst zelfs al huizen heeft bekeken in Portugal", zegt Boualin.
Wel plaatst hij een kanttekening bij dit transfergerucht. "Ik kan het nog niet hard maken. Maar het komt wel uit een hoek waarvan ik denk van...", waarmee hij suggereert dat de Portugese topclub mogelijk verder wil doorpakken. "Ik denk dat ze een bepaalde rol voor hem zien", besluit Boualin.
Hugo Borst wil radicale wijziging bij Oranje: "Een extremist"
Weghorst lijkt Ajax te verlaten: "Hij bekijkt daar zelfs al huizen"
Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter
Sutalo heeft zin in WK: "Hoop natuurlijk op een groter aandeel"
'Flinke tegenvaller voor Ajax in strijd om doelman Ter Stegen'
Opstelling Oranje bekend: Ronald Koeman hakt laatste knopen door
"Ik begreep ook dat Tomiyasu buiten de lijnen een rol bij Ajax had"
Vriendin van Taylor verklaart: "Hij had daar geen behoefte aan"
Ihattaren vindt dat hij op WK moest staan: "Ja, honderd procent"
Ajax-transfer lonkt: "Een terugkeer kun je denk ik wel uitsluiten"
Ajax-held geroemd: "Hij is de speler om wie het hele spel draait"
Ajacied klaar voor belangrijk WK-duel: "Wel zijn er wat zorgen"
Wijndal bereikt dieptepunt in marktwaarde sinds komst bij Ajax
Sierhuis vol lof over Ajax-verdediger: "Zegt wat over de persoon"
Zorgen voorafgaand aan Nederland - Japan: "Meestal geen goed teken"
"Vind het een schande dat Wout Weghorst is geselecteerd voor Oranje"
Itakura doet voorspelling voor Oranje - Japan: "Wout en ik..."
Aboukhlal koos voor PSV: "Wat anders de keuze was geweest? Ajax"
"Zonder Sjaak zou ik niet één minuut voor Ajax gespeeld hebben"
Itakura toont vertrouwen: "Hebben ze stuk voor stuk geanalyseerd"
Afellay geniet van oud-Ajacied: "Is best wel ondergewaardeerd"
Theo Janssen adviseert Oranje: "Dan moet je hem ook zo gebruiken"
'Alex Kroes neemt klein belang in nieuwe club LASK Linz'
Oranje begint WK tegen Japan: BetMGM pakt uit met fraaie odds
Stekelenburg schat Oranje-kansen in: "Niet vanzelfsprekend"
'Ajax-talent blijft miljoenen waard na wisselvallig seizoen'
'Voormalig Ajacied kan Nederland inruilen voor Engelse competitie'
Wout Weghorst: "Die willen dan op vakantie op de foto met me"
Noa Vahle over Oranje-selectie: "Ze balen van die zure mensen"
Theo Janssen transfervrij: "Heb niets meer van die club gehoord"