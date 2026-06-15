Weghorst lijkt Ajax te verlaten: "Hij bekijkt daar zelfs al huizen"

Wout Weghorst wordt in verband gebracht met een mogelijke transfer naar Portugal. Volgens transferjournalist Mounir Boualin is er concrete interesse vanuit Benfica, zo vertelt hij zondag in de WK Livestream van Versuz . De spits van Ajax heeft een aflopend contract en lijkt de club deze zomer te gaan verlaten.

Ook FC Twente wordt al langer genoemd als geïnteresseerde partij, maar Benfica zou inmiddels serieuzer in de markt zijn voor de ervaren aanvaller. Er gaan steeds meer geruchten dat Benfica Weghorst nadrukkelijk volgt. "Ik hoor hardnekkige geluiden dat Benfica op hem jaagt. Wat ik hoor is dat Weghorst zelfs al huizen heeft bekeken in Portugal", zegt Boualin.

Wel plaatst hij een kanttekening bij dit transfergerucht. "Ik kan het nog niet hard maken. Maar het komt wel uit een hoek waarvan ik denk van...", waarmee hij suggereert dat de Portugese topclub mogelijk verder wil doorpakken. "Ik denk dat ze een bepaalde rol voor hem zien", besluit Boualin.