AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Weghorst loopt leeg over arbitrage: "Ik vind dit echt bizar"

Amber
bron: ESPN
Wout Weghorst snapt niks van de arbitrage
Wout Weghorst snapt niks van de arbitrage Foto: © BSR Agency

Wout Weghorst heeft na afloop van de 2-1-nederlaag van Ajax bij FC Utrecht hard uitgehaald naar de arbitrage. De spits begrijpt niet waarom zijn doelpunt vlak voor rust werd afgekeurd en noemt de beslissing van scheidsrechter Danny Makkelie en de VAR 'onbegrijpelijk'.

Tijdens het interview met ESPN wordt Weghorst geconfronteerd met de beelden van zijn afgekeurde treffer. Makkelie keurde de goal in eerste instantie goed, maar greep na tussenkomst van de VAR alsnog in, vanwege een vermeende overtreding van Lucas Rosa in de aanloop naar het doelpunt.

"Ik vind dit echt bizar", reageert Weghorst zichtbaar gefrustreerd. "De scheidsrechter kiest er bewust voor om de wedstrijd op een bepaalde manier aan te gaan. Hij laat heel veel gaan. Het was heel makkelijk. Prima, daar hou ik van. Hij wijst zelfs naar de bal, de scheidsrechter. Dit is gewoon een doelpunt."

De spits baalt vooral van het moment waarop de beslissing viel. "Een cruciaal moment in de wedstrijd. Of je gaat met 1-0 de pauze in, maar dan drie seconden later ligt hij er aan de andere kant in. In de rust kwam Makkelie naar me toe. Hij zei: de VAR riep mij, en ik voel alleen maar onzekerheid. Toen zei ik: jij bent toch de scheidsrechter? Ik moet wel eerlijk zeggen dat het van een heel bedenkelijk niveau vind."

Weghorst hekelt niet alleen het optreden van zondag, maar de arbitrage in de hele Eredivisie. "Dat is niet alleen deze wedstrijd. Volgens mij is het al weken aan de gang. Niet alleen met ons, maar in de hele Eredivisie. Ik zag gisteren (zaterdag, red.) een scheidsrechter die twee directe rode kaarten gaf. Uit zichzelf. Ik vond het echt mooi. Eindelijk iemand met persoonlijkheid, die gewoon zelf een beslissing durft te nemen."

"In het beeld van de wedstrijd vind ik dit niet eens een overtreding", aldus Weghorst.

Gerelateerd:
Kenneth Taylor

Taylor: "Ik denk dat we geen slechte wedstrijd spelen vandaag"

0
Wout Weghorst toont zijn spierballen

VIDEO | FC Utrecht-fysio imiteert Weghorst na afgekeurde goal

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Derksen verklapt: "Zij was eerste grote liefde van Johan Cruijff"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 FC Twente 12 2 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd