Weghorst loopt leeg over arbitrage: "Ik vind dit echt bizar"

Wout Weghorst heeft na afloop van de 2-1-nederlaag van Ajax bij FC Utrecht hard uitgehaald naar de arbitrage. De spits begrijpt niet waarom zijn doelpunt vlak voor rust werd afgekeurd en noemt de beslissing van scheidsrechter Danny Makkelie en de VAR 'onbegrijpelijk'.

Tijdens het interview met ESPN wordt Weghorst geconfronteerd met de beelden van zijn afgekeurde treffer. Makkelie keurde de goal in eerste instantie goed, maar greep na tussenkomst van de VAR alsnog in, vanwege een vermeende overtreding van Lucas Rosa in de aanloop naar het doelpunt.

"Ik vind dit echt bizar", reageert Weghorst zichtbaar gefrustreerd. "De scheidsrechter kiest er bewust voor om de wedstrijd op een bepaalde manier aan te gaan. Hij laat heel veel gaan. Het was heel makkelijk. Prima, daar hou ik van. Hij wijst zelfs naar de bal, de scheidsrechter. Dit is gewoon een doelpunt."

De spits baalt vooral van het moment waarop de beslissing viel. "Een cruciaal moment in de wedstrijd. Of je gaat met 1-0 de pauze in, maar dan drie seconden later ligt hij er aan de andere kant in. In de rust kwam Makkelie naar me toe. Hij zei: de VAR riep mij, en ik voel alleen maar onzekerheid. Toen zei ik: jij bent toch de scheidsrechter? Ik moet wel eerlijk zeggen dat het van een heel bedenkelijk niveau vind."

Weghorst hekelt niet alleen het optreden van zondag, maar de arbitrage in de hele Eredivisie. "Dat is niet alleen deze wedstrijd. Volgens mij is het al weken aan de gang. Niet alleen met ons, maar in de hele Eredivisie. Ik zag gisteren (zaterdag, red.) een scheidsrechter die twee directe rode kaarten gaf. Uit zichzelf. Ik vond het echt mooi. Eindelijk iemand met persoonlijkheid, die gewoon zelf een beslissing durft te nemen."

"In het beeld van de wedstrijd vind ik dit niet eens een overtreding", aldus Weghorst.