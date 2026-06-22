Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Weghorst maakt indruk bij Oranje: "Was voor mij de openbaring"

Niek
Wout Weghorst op de training van het Nederlands elftal
Wout Weghorst op de training van het Nederlands elftal Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst moet bij het Nederlands elftal genoegen nemen met een reserverol, maar de aanvaller van Ajax laat wel een uitstekende indruk achter tijdens de trainingen. Volgens Mike Verweij moet de ongelukkige overtreding op Lutsharel Geertruida niet overdreven worden. 

"Dit gebeurt natuurlijk elke training, maar elke training is tegenwoordig besloten", legt hij uit in de podcast Kick-Off. "Er is elke training wel een momentje dat de een er wat harder ingaat of ongelukkig een tackle inzet. Nu staan er camera’s op en wordt dit heel groot gemaakt, maar ik durf te wedden dat Weghorst en Geertruida dit allebei alweer vergeten zijn", voorspelt Verweij.

Ook Jeroen Kapteijns maakt zich niet druk om het incident bij Oranje. "Dit is heel typerend voor de training een dag na de wedstrijd, waarbij de reserves en invallers zich nog even extra willen laten zien. Ook bij Oranje, met name in de kleine partijen. Dan spatten de vonken ervan af en blijven de basisspelers vaak kijken. Er zit ook wat prestige achter voor de reserves, om daar te winnen", constateert de verslaggever. 

Valentijn Driessen is vol lof over de inbreng van de lange centrumspits uit Borne. "Als het Nederlands elftal dadelijk een beroep moet doen, weet je dat Weghorst er wel zal staan. Hij speelde in dat partijtje ook echt heel goed, met nog een geweldige goal achter zijn standbeen", verklapt hij. "Had ook nog een goede, individuele actie die hij afmaakte. Weghorst was voor mij wel de openbaring van die training. Je ziet dat hij the rise to the occasion ongetwijfeld gaat doen. Ik hoop dat Nederland het niet nodig heeft en Wout in de halve finale op de bank blijft, maar als je hem nodig hebt gaat hij vol gas geven", besluit Driessen.

Gerelateerd:
Brian Brobbey in actie bij Oranje

Brian Brobbey maakt indruk: "Hij is niet meer een soort Bombarda"

0
Ziggo als shirtsponsor van Ajax

Driessen optimistisch over Ajax-sponsor: "Kijk naar Real Madrid"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Nederlands elftal
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Wout Weghorst maakt een foto

Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter

0
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Weghorst maakt indruk bij Oranje: "Was voor mij de openbaring"

Brian Brobbey maakt indruk: "Hij is niet meer een soort Bombarda"

Driessen optimistisch over Ajax-sponsor: "Kijk naar Real Madrid"

Maduro doet open sollicitatie bij Ajax: "Ik sta er wel voor open"

Chris Woerts waarschuwt Ajax: "Telefoon staat niet roodgloeiend"

Weghorst schopt teamgenoot neer: "Kan hier heel boos om worden"

Kraay jr. had gesprek met García: "Stond er een beetje van te kijken"

Driessen: "Je kan hem niet met goed fatsoen op de bank zetten"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws