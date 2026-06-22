Weghorst maakt indruk bij Oranje: "Was voor mij de openbaring"
Wout Weghorst moet bij het Nederlands elftal genoegen nemen met een reserverol, maar de aanvaller van Ajax laat wel een uitstekende indruk achter tijdens de trainingen. Volgens Mike Verweij moet de ongelukkige overtreding op Lutsharel Geertruida niet overdreven worden.
"Dit gebeurt natuurlijk elke training, maar elke training is tegenwoordig besloten", legt hij uit in de podcast Kick-Off. "Er is elke training wel een momentje dat de een er wat harder ingaat of ongelukkig een tackle inzet. Nu staan er camera’s op en wordt dit heel groot gemaakt, maar ik durf te wedden dat Weghorst en Geertruida dit allebei alweer vergeten zijn", voorspelt Verweij.
Ook Jeroen Kapteijns maakt zich niet druk om het incident bij Oranje. "Dit is heel typerend voor de training een dag na de wedstrijd, waarbij de reserves en invallers zich nog even extra willen laten zien. Ook bij Oranje, met name in de kleine partijen. Dan spatten de vonken ervan af en blijven de basisspelers vaak kijken. Er zit ook wat prestige achter voor de reserves, om daar te winnen", constateert de verslaggever.
Valentijn Driessen is vol lof over de inbreng van de lange centrumspits uit Borne. "Als het Nederlands elftal dadelijk een beroep moet doen, weet je dat Weghorst er wel zal staan. Hij speelde in dat partijtje ook echt heel goed, met nog een geweldige goal achter zijn standbeen", verklapt hij. "Had ook nog een goede, individuele actie die hij afmaakte. Weghorst was voor mij wel de openbaring van die training. Je ziet dat hij the rise to the occasion ongetwijfeld gaat doen. Ik hoop dat Nederland het niet nodig heeft en Wout in de halve finale op de bank blijft, maar als je hem nodig hebt gaat hij vol gas geven", besluit Driessen.
Weghorst maakt indruk bij Oranje: "Was voor mij de openbaring"
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