Weghorst maakt indruk bij Oranje: "Was voor mij de openbaring"

Wout Weghorst moet bij het Nederlands elftal genoegen nemen met een reserverol, maar de aanvaller van Ajax laat wel een uitstekende indruk achter tijdens de trainingen. Volgens Mike Verweij moet de ongelukkige overtreding op Lutsharel Geertruida niet overdreven worden.

"Dit gebeurt natuurlijk elke training, maar elke training is tegenwoordig besloten", legt hij uit in de podcast Kick-Off. "Er is elke training wel een momentje dat de een er wat harder ingaat of ongelukkig een tackle inzet. Nu staan er camera’s op en wordt dit heel groot gemaakt, maar ik durf te wedden dat Weghorst en Geertruida dit allebei alweer vergeten zijn", voorspelt Verweij.

Ook Jeroen Kapteijns maakt zich niet druk om het incident bij Oranje. "Dit is heel typerend voor de training een dag na de wedstrijd, waarbij de reserves en invallers zich nog even extra willen laten zien. Ook bij Oranje, met name in de kleine partijen. Dan spatten de vonken ervan af en blijven de basisspelers vaak kijken. Er zit ook wat prestige achter voor de reserves, om daar te winnen", constateert de verslaggever.