Weghorst maakt indruk: "Dolberg ging steeds somberder kijken"

Ajax won zaterdagavond met 0-3 op bezoek bij Heracles Almelo en Henk Spaan is vol lof over het optreden van Wout Weghorst. De voetballiefhebber geeft zelfs een 8 aan de ervaren centrumspits, die na dit seizoen mogelijk transfervrij vertrekt vanwege een aflopend contract.

"Voor het eerst kon ik zien wat trainers die hem maar blijven opstellen of selecteren voor vertegenwoordigende teams in hem zien", schrijft hij op de website van het Parool. "Het hoogtepunt was uiteraard de assist op Berghuis, ook iemand die een derde of vierde adem in zijn loopbaan heeft gevonden. Verder won Wout elk duel, hij had vlekkeloze passes-in-eens die in goud veranderden, hij tackelde en won kopduels", aldus Spaan.

"Het woord herboren viel. Op de bank ging Dolberg steeds somberder kijken", vervolgt hij. "Door Weghorst en Berghuis werd de achter hen opererende Oscar Gloukh zo geïnspireerd dat hij zich soepel bewegend in het rijtje uitblinkers van de zaterdagavond wist te scharen. Wij hier in deze kleine community wisten allang wat Berghuis vorige week benadrukte: die Gloukh is gewoon een goede speler", besluit Spaan enthousiast.