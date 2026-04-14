Weghorst maakt indruk: "Dolberg ging steeds somberder kijken"
Ajax won zaterdagavond met 0-3 op bezoek bij Heracles Almelo en Henk Spaan is vol lof over het optreden van Wout Weghorst. De voetballiefhebber geeft zelfs een 8 aan de ervaren centrumspits, die na dit seizoen mogelijk transfervrij vertrekt vanwege een aflopend contract.
"Voor het eerst kon ik zien wat trainers die hem maar blijven opstellen of selecteren voor vertegenwoordigende teams in hem zien", schrijft hij op de website van het Parool. "Het hoogtepunt was uiteraard de assist op Berghuis, ook iemand die een derde of vierde adem in zijn loopbaan heeft gevonden. Verder won Wout elk duel, hij had vlekkeloze passes-in-eens die in goud veranderden, hij tackelde en won kopduels", aldus Spaan.
"Het woord herboren viel. Op de bank ging Dolberg steeds somberder kijken", vervolgt hij. "Door Weghorst en Berghuis werd de achter hen opererende Oscar Gloukh zo geïnspireerd dat hij zich soepel bewegend in het rijtje uitblinkers van de zaterdagavond wist te scharen. Wij hier in deze kleine community wisten allang wat Berghuis vorige week benadrukte: die Gloukh is gewoon een goede speler", besluit Spaan enthousiast.
Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"
Knipping waarschuwt Ajax: "Er dreigt een nieuwe financiële strop"
Stije Resink kritisch na mislukte transfer: "Vieze spelletjes"
Bruggink waarschuwt: "Ze moeten nog tegen Ajax, AZ en FC Utrecht"
PSV'er dolde Jorthy Mokio: "Je mag punten van ons overkopen?"
Kenneth Perez wijst naar oud-Ajacied: "Anders zijn ze te laat"
Heracles-verdediger treurt: "Mika Godts is sneller dan ik ben"
Marcel Brands kritisch op Ajax: "Dat is beneden topclubniveau"
Vaessen lyrisch: "Denk dat hij eerst naar een club als Ajax gaat"
Mulder voorspelt tweede plek: "Bij Ajax heb ik geen goed gevoel"
Janssen tipt Ajax trainer: "Dan zal het een stuk beter zal zijn"
Driessen snapt niks van Ajacied: "Als je die beelden terugziet…"
'Weghorst twijfelt aan FC Twente': "Meer Europese clubs willen hem"
Verweij: "Oscar Garcia is gewoon heel erg ontevreden over hem"
Veel lof voor Ajacied: "Hij was weer goed vond ik na afloop"
Jong Ajax loopt tegen TOP Oss alweer tegen een nederlaag aan
Borst: "Het is een ziekte, eentje die mondiaal heerst trouwens"
Ajax gaat akkoord met schikkingsvoorstel van KNVB voor Tomiyasu
Bruggink looft Ajacied: "Dat is precies wat Ajax nodig heeft"
Huub Stevens analyseert: "Als Ajax óók meer weerstand biedt..."
Kenneth Perez haalt verschrikkelijk hard uit: "Ze zijn zo slecht"
Bruggink noemt favoriet voor plek 2: "Ajax is ook aan het jagen"
Ajacieden aangepakt: "Waar waren ze tegen Twente en Feyenoord?"
Berghuis maakt indruk: "Tikte bij Ajax zijn oude niveau weer aan"
Ajax speelt donderdag oefenwedstrijd tegen directe concurrent
Brobbey 'talk of the town' in Engeland, politie start onderzoek
Driessen kritisch: "Het leek wel alsof hij Ajax 3 punten gunde"
Twee Ajacieden in Elftal van de Week na overwinning in Almelo
Haan enthousiast: "Hij is klaar voor een terugkeer naar Ajax"