Cruijff langer door met Weghorst als spits? "Dan is hij het wel"

Wout Weghorst zijn toekomst ligt nog altijd in het ongewis. De aanvaller van de Amsterdammers zijn contract loopt na dit seizoen af. Of hij bij Ajax blijft óf naar FC Twente verkast is echter nog niet helder. Johan Inan denkt echter dat Jordi Cruijff de keuze wel voor Weghorst wil maken.

"Het heeft er alle schijn van dat Weghorst Ajax gaat verlaten. Het contract van de spits loopt over een paar maanden af, maar zijn zaakwaarnemer hoorde tot dusver niets van Jordi Cruijff", zegt Johan Inan in het Algemeen Dagblad.

Een probleem is dat echter niet. "Omdat het de eerste verbintenis van Weghorst bij Ajax betreft, hoeft de club hem ook niet voor 1 april een ontslagbrief te sturen om automatische verlenging te voorkomen. Bovendien had Cruijff de voorbije maanden wel grotere kwesties aan zijn hoofd."

Inan weet dat Cruijff denkt aan een andere aanvalsleider voor komende seizoen. "Vanaf Sportpark de Toekomst galmen ook geluiden door dat Cruijff, in zijn plannen om de selectie te renoveren, sterk overweegt een nieuwe spits aan te trekken." Naast Weghorst staan ook Kasper Dolberg en Don-Angelo Konadu onder contract in Amsterdam.

"Toch valt dus niet voor honderd procent uit te sluiten dat Cruijff zich alsnog bij Weghorst meldt met een voorstel", zegt hij. "De technisch directeur probeerde met zijn eerste moves de winnaarsmentaliteit aan te wakkeren bij de afgegleden topclub. En als één speler de instelling toont die Cruijff graag ziet, is het Weghorst wel."