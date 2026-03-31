Meldingen
2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Cruijff langer door met Weghorst als spits? "Dan is hij het wel"

Rik Engelbertink
bron: Algemeen Dagblad
Wout Weghorst in het Nederlands elftal
Wout Weghorst in het Nederlands elftal

Wout Weghorst zijn toekomst ligt nog altijd in het ongewis. De aanvaller van de Amsterdammers zijn contract loopt na dit seizoen af. Of hij bij Ajax blijft óf naar FC Twente verkast is echter nog niet helder. Johan Inan denkt echter dat Jordi Cruijff de keuze wel voor Weghorst wil maken. 

"Het heeft er alle schijn van dat Weghorst Ajax gaat verlaten. Het contract van de spits loopt over een paar maanden af, maar zijn zaakwaarnemer hoorde tot dusver niets van Jordi Cruijff", zegt Johan Inan in het Algemeen Dagblad. 

Een probleem is dat echter niet. "Omdat het de eerste verbintenis van Weghorst bij Ajax betreft, hoeft de club hem ook niet voor 1 april een ontslagbrief te sturen om automatische verlenging te voorkomen. Bovendien had Cruijff de voorbije maanden wel grotere kwesties aan zijn hoofd."

Inan weet dat Cruijff denkt aan een andere aanvalsleider voor komende seizoen. "Vanaf Sportpark de Toekomst galmen ook geluiden door dat Cruijff, in zijn plannen om de selectie te renoveren, sterk overweegt een nieuwe spits aan te trekken." Naast Weghorst staan ook Kasper Dolberg en Don-Angelo Konadu onder contract in Amsterdam. 

"Toch valt dus niet voor honderd procent uit te sluiten dat Cruijff zich alsnog bij Weghorst meldt met een voorstel", zegt hij. "De technisch directeur probeerde met zijn eerste moves de winnaarsmentaliteit aan te wakkeren bij de afgegleden topclub. En als één speler de instelling toont die Cruijff graag ziet, is het Weghorst wel."

Gerelateerd:
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Mislintat geeft inkijk in werkwijze: "Compromis niet het beste idee"

0
Johan Cruijff

'Applaus voor Johan Cruijff genegeerd': "Vind het nu wel genoeg"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edwin van der Sar

'Van der Sar kreeg dildo bij onderhandeling': "Voor zijn vrouw"

0
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Kroes doet boekje open na vertrek bij Ajax: "Zwaar overdreven"

0
Alex Kroes

Kroes ziet reden voor falen bij Ajax: "Het is bijna onbegonnen"

0
Xanne Kip krijgt de felicitaties na een Ajax-goal

Samenvatting: Ajax Vrouwen verslaat PEC Zwolle, opmerkelijke kaart

0
Ryan Babel

VIDEO | Ryan Babel schittert in datingshow: "Ik ben bouwvakker"

0
Wout Weghorst

"Weghorst heeft in de Klassieker alleen maar op zijn rug gelegen"

0
Supporters van PSV

PSV-supporters krijgen kritiek: "Heb ze zien juichen voor Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws