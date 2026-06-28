Weghorst maakte onhandige Ajax-move: "Waren veel fans boos over"
Wout Weghorst werd op zaterdag door FC aangekondigd als nieuwe spits. De aanvaller komt transfervrij over van Ajax. Bij Voetbal International weet men dat Weghorst kwaad bloed heeft gezet bij de fans van FC Twente met zijn transfer naar Amsterdam, maar men verwacht ook dat de fans in Enschede Weghorst snel in hun armen zullen sluiten.
"Iedereen zal het uiteindelijk toch wel mooi gaan vinden dat je een supporter in je shirt hebt voetballen. Twee jaar geleden ging hij naar Ajax. Veel FC Twente-fans waren daar wel even boos en teleurgesteld over", zegt Bart Kruijt bij Voetbal International. Weghorst pakte bijvoorbeeld uit door te claimen dat hij als kind in een Ajax-pyjama zou hebben geslapen.
Toch denkt Kruijt dat men in Enschede hem wel zal gaan vergeven. "Maar als hij straks scoort en richting de fanatieke aanhang rent... Als een supporter (want dat is Wout) voor zijn club scoort en je leest de emotie daarbij in Weghorst af, dan denk ik dat het sentiment ook wel heel snel weer kan keren. Maar dat wordt sowieso hartstikke mooi om te volgen", besluit Kruijt.
Weghorst maakte onhandige Ajax-move: "Waren veel fans boos over"
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