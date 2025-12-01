Weghorst meldt zich ondanks staking toch nog bij Ajax-publiek

Na de definitieve staking van de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen zorgde Wout Weghorst voor een zeldzaam lichtpuntje in een verder teleurstellende avond voor de Amsterdammers.

De wedstrijd was eerder al tijdelijk onderbroken, maar kwaadwillende supporters zorgden uiteindelijk voor een definitieve staking. Aanvankelijk staken zij vuurwerk af om een recent overleden Ajax-supporter te herdenken. Scheidsrechter Bas Nijhuis waarschuwde voor de camera’s van ESPN dat bij nieuw vuurwerk een definitieve staking zou volgen. Nog geen minuut na de hervatting was het opnieuw raak.

Nijhuis stuurde iedereen terug naar binnen en al snel meldde de stadionspeaker dat het duel definitief gestaakt was. Teleurgesteld liepen de spelers richting de spelerstunnel, onder wie ook Weghorst. Toen hij al onderweg was naar de kleedkamers, draaide hij zich plotseling om. Voor hem stond een jonge Ajax-supporter die zijn shirt wilde hebben. Het jongetje had zelfs een bordje meegenomen met dat verzoek.

Weghorst zag het, gaf de jonge fan zijn shirt en een knuffel en liep toen verder richting de kleedkamers. Even later poseerde de trotse supporter met zijn nieuw verkregen wedstrijdshirt van het dramatisch verlopen duel.