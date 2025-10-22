Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Weghorst met wond van het veld: "Heb nu een beetje hoofdpijn"

Arthur
Wout Weghorst en Moises Caicedo
Wout Weghorst en Moises Caicedo Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst stond woensdagavond centraal bij de fans van Chelsea na het Champions League-duel. De Nederlandse spits raakte in de eerste helft betrokken bij diverse felle duels met de verdedigers van the Blues en verliet het veld met een hoofdwond. Na afloop sprak hij met Ziggo Sport over zijn ervaringen, met een pleister op zijn hoofd.

Weghorst gaf aan dat het inmiddels weer wat beter gaat. "Het gaat wel ok nu", zei hij, doelend op zijn hoofd. "Ik heb nu een beetje hoofdpijn. Je bent zelf aan het trekken, sleuren. Vooral als je een man minder hebt en de lange bal gaat spelen. Dan wil je oorlog maken. Dat doet af en toe een keer zeer."

De spits reflecteerde ook op het verloop van de wedstrijd. "Ik denk dat we heel goed begonnen. We hadden een plan om compact te staan en ik denk dat we in de beginfase, tot de rode kaart, er goed uitkomen. Dan komt die rode kaart en valt het hele plan in duigen zoals je het voor je ziet. Dan kom je achter en met een penalty terug, maar ook twee penalties."

Over een van de tegentreffers zei Weghorst eerlijk: "Die 3-1 neem ik mezelf kwalijk, dat was niet slim. Ik wilde hem blokken, maar hij deed het slim en gooide zich ervoor. Ik moet gewoon op mijn benen blijven staan, dat is niet handig."

Gerelateerd:
Paul Nuijten van Ajax

Ajax Onder-19 krijgt enorm pak slaag van leeftijdsgenoten Chelsea

0
John Heitinga langs het veld bij Chelsea

Heitinga reageert op spreekkoren: "Ik snap de emoties ook wel"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

0
John Heitinga

'Heitinga negeerde zaakwaarnemer': "Ik adviseerde hem anders"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajacied: "Alsof z'n huis gebombardeerd is"

0
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd