Weghorst met wond van het veld: "Heb nu een beetje hoofdpijn"

Wout Weghorst stond woensdagavond centraal bij de fans van Chelsea na het Champions League-duel. De Nederlandse spits raakte in de eerste helft betrokken bij diverse felle duels met de verdedigers van the Blues en verliet het veld met een hoofdwond. Na afloop sprak hij met Ziggo Sport over zijn ervaringen, met een pleister op zijn hoofd.

Weghorst gaf aan dat het inmiddels weer wat beter gaat. "Het gaat wel ok nu", zei hij, doelend op zijn hoofd. "Ik heb nu een beetje hoofdpijn. Je bent zelf aan het trekken, sleuren. Vooral als je een man minder hebt en de lange bal gaat spelen. Dan wil je oorlog maken. Dat doet af en toe een keer zeer."

De spits reflecteerde ook op het verloop van de wedstrijd. "Ik denk dat we heel goed begonnen. We hadden een plan om compact te staan en ik denk dat we in de beginfase, tot de rode kaart, er goed uitkomen. Dan komt die rode kaart en valt het hele plan in duigen zoals je het voor je ziet. Dan kom je achter en met een penalty terug, maar ook twee penalties."

Over een van de tegentreffers zei Weghorst eerlijk: "Die 3-1 neem ik mezelf kwalijk, dat was niet slim. Ik wilde hem blokken, maar hij deed het slim en gooide zich ervoor. Ik moet gewoon op mijn benen blijven staan, dat is niet handig."