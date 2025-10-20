Weghorst moet het ontgelden: "Hij deed me denken aan een patiënt"

AZ boekte afgelopen weekend een knappe overwinning op Ajax, maar het duel kreeg vooral een staartje door een incident tussen Wout Weghorst en Wouter Goes. De twee raakten tijdens én na de wedstrijd in een felle confrontatie verwikkeld, wat leidde tot veel discussie.

Columnist Valentijn Driessen van De Telegraaf uitte stevige kritiek op het gedrag van met name Weghorst, die volgens hem een bewuste elleboogstoot uitdeelde aan Goes. In zijn column schreef hij: "Manschots beoordelingsvermogen of juist zijn gebrek daaraan is stuitend, maar nog erger is het gedrag van dader Weghorst. Op het veld vanwege zijn ordinaire elleboogstoot en na afloop door geen schuld te bekennen en te acteren alsof hij zich van geen kwaad bewust was. Sterker, Weghorst legde met een slap kulverhaal de schuld bij zijn directe tegenstander Goes, die hem negentig minuten de baas was."

Weghorst ontkende na afloop van het duel dat hij een elleboog had uitgedeeld. "Ik gaf geen elleboog", verklaarde hij. Driessen gelooft daar echter niets van: "De beelden vertellen echter het ware verhaal. Zoals de verbetenheid op het gezicht van Weghorst bij het uithalen met zijn elleboog. Of het stilstaande fragment waarop het gezicht van Goes volledig is vervormd door de impact van de elleboogstoot. Een beeld wat je bij boksers ziet die een rechtse directe op hun kin krijgen. Het verraadde de kwade intenties van Weghorst en deed denken aan een patiënt."

Volgens Driessen moet de Ajax-spits actie ondernemen. "Alsnog publiekelijk afstand nemen van zijn afkeurenswaardige gedrag en onzinnige verklaring zou hem sieren in plaats van goedkoop de vaak onder vuur liggende Goes verdacht te maken. Zeker als voorbeeld voor de jeugd. Overigens gaf Weghorst Goes in de eerste helft al een klap op zijn arm", aldus de journalist, die zag dat Weghorst ontsnapte aan een rode kaart.

"Sportief werd Weghorst uiteindelijk gered door Manschot met geel want anders had teamplayer Weghorst zijn ploegmaten en Ajax ernstig gedupeerd. Met rood had hij zomaar drie duels schorsing gekregen en niet in actie kunnen komen tegen FC Twente, Heerenveen en FC Utrecht. Terwijl zijn concurrent Kasper Dolberg wekenlang afwezig is door een liesblessure en Don-Angelo Konadu het niveau mist. Voor Ajax en Weghorst valt te hopen dat de spits snel bij zinnen komt. Er is al voldoende ellende bij Ajax zonder een zich misdragende Weghorst", besluit Driessen.