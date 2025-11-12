Het laatste Ajax Nieuws
Weghorst moet vanwege fitheidsprobleem toch afhaken bij Oranje
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots
Wout Weghorst gaat de komende twee interlands niet meespelen met Oranje en heeft het trainingskamp van het Nederlandse elftal verlaten. Dat is op woensdagmiddag bekend geworden.
De 33-jarige aanvaller is niet fit genoeg voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen. Deze wedstrijd wordt op vrijdagavond afgewerkt. De KNVB heeft dit officieel doorgegeven. Strasbourg-spits Emmanuel Emegha werd al opgeroepen als zijn vervanger.
Wat Weghorst precies heeft is niet duidelijk. In de post van OnsOranje wordt zijn probleem omschreven als 'kleine symptomen'. Het is ook niet duidelijk of Weghorst met Ajax mee kan spelen na de interlandperiode.
