AD Voetbalpodcast
Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Weghorst moet vanwege fitheidsprobleem toch afhaken bij Oranje

Rik Engelbertink
bron: KNVB
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst gaat de komende twee interlands niet meespelen met Oranje en heeft het trainingskamp van het Nederlandse elftal verlaten. Dat is op woensdagmiddag bekend geworden.

De 33-jarige aanvaller is niet fit genoeg voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen. Deze wedstrijd wordt op vrijdagavond afgewerkt. De KNVB heeft dit officieel doorgegeven. Strasbourg-spits Emmanuel Emegha werd al opgeroepen als zijn vervanger. 

Wat Weghorst precies heeft is niet duidelijk. In de post van OnsOranje wordt zijn probleem omschreven als 'kleine symptomen'. Het is ook niet duidelijk of Weghorst met Ajax mee kan spelen na de interlandperiode.

Gerelateerd:
Sem Smit en Steven Bergwijn

'Steven Bergwijn ging vreemd met jongedame en trouwt er nu mee'

0
Peter Bosz

Bosz sprak over terugkeer bij Ajax: "Denk dat hij mij niet wilde"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
John Heitinga

Heitinga-opvolger geen prioriteit? "Dat is het belangrijkste"

0
Wim Kieft

Kieft stoort zich aan oud-Ajacied: "Ga eerst eens voetballen"

0
Valentijn Driessen

Driessen: "Maakt niet uit of Grim of Heitinga op de bank zit"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd