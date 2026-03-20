Weghorst na dit seizoen naar FC Twente? "Denk dat hij gaat komen"

De naam van Wout Weghorst blijft rondzingen in Enschede, maar bij Ajax kijken ze mogelijk met gefronste wenkbrauwen mee. De spits staat nog altijd onder contract in Amsterdam en lijkt onderwerp van gesprek, terwijl er nog geen duidelijkheid is over zijn toekomst. Ondertussen wordt in De Oosttribune al volop gespeculeerd over een mogelijke overstap naar FC Twente.

Van Wissing liet zich voorzichtig uit over de situatie, al bleef echte duidelijkheid uit. "Ik denk dat hij gaat komen. Maar ja, jij vraagt dat. Dat is dat valse van die Bert van Losser, jij hebt met Jan Streuer gezeten, dus jij hebt het antwoord", Van Losser gaat daar op in. "Ik heb het antwoord ook niet. Hij liet het in het midden. Het zou hem niet verbazen dat wel... het verbaast jou toch ook niet? Het verbaast niemand", klinkt het. Daarmee benadrukt hij vooral dat er intern nog geen definitieve knoop lijkt te zijn doorgehakt.

De discussie verschoof vervolgens naar de rol die Weghorst zou moeten krijgen in Enschede. "Nou ja, goed je hebt Lammers nog. Je weet niet wat je met Van Wolfswinkel gaat doen", stelt Van Losser, waarna Verbeek hem direct bevraagt: "Ik stel jou de vraag of hij gehaald wordt als basisspeler of niet." Het antwoord is duidelijk: "Dat moet hij gaan uitvechten met Lammers. Lammers zal voor mij altijd spelen trouwens", waarna de toon verhardt wanneer het nut van de komst ter discussie wordt gesteld. "Ligt eraan wat je wilt. Als je mentaliteit wilt."

Verbeek is echter kritisch en ziet weinig in een komst van de huidig Ajacied. "Wout Weghorst speelt geen 34 wedstrijden. Ik zou Weghorst niet halen, hij past niet bij FC Twente, bij deze spelersgroep denk ik. Ik denk niet dat ze zijn karakter nodig hebben. Een Mohamed Ihattaren vind ik ook niet passen, dat zijn van die jongens die in een bepaald klimaat gedijen en bij Twente heb je toch een bepaalde cultuur, daar passen zij niet in", aldus Verbeek.