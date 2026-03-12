Laatste nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Weghorst naar FC Twente? "Als hij de winnende maakt tegen Ajax..."

Stefan
Wout Weghorst baalt
Wout Weghorst baalt Foto: © BSR Agency

De geruchten over een mogelijke transfer van Wout Weghorst naar FC Twente blijven rondgaan. De spits beschikt over een aflopend contract bij Ajax, die natuurlijk een stuk minder in vorm zijn dan de Tukkers.

"Die deuren moet je dan ook maar opentrappen", vertelt Leon ten Voorde in De Ballen Verstand van de TC Tubantia. De journalist vond Wout Weghorst geen beste indruk maken tegen FC Groningen. "Het was niet best wat hij liet zien. En hele vriendengroepen, supportersgroepen, families en supporters worden verscheurd door de vraag of hij naar FC Twente gaat komen."

"De meningen zijn heel verdeeld. Ik denk dat de meerderheid zegt dat hij niet hoeft te komen, maar je weet ook hoe het gaat. Als hij in de 89ste minuut de winnende goal maakt tegen Ajax, dan ontploft de hele Grolsch Veste", gaat de journalist verder. Fardau Wagenaar merkt vervolgens op dat de nodige spelers bij FC Twente mogelijk vertrekken en noemt namen als Bart van Rooijs, Mats Rots en Ricky van Wolfswinkel. "FC Twente heeft wel wat nodig en Europees kan Weghorst dat wel brengen. Dat ik dat nu zeg is ook opvallend, maar toch...",

"Dat is ook de cyclus in het voetbal", antwoordt Ten Voorde. "Spelers gaan weg en dat moet ook, want je moet spelers verkopen. En dan komen er ook wel weer nieuwe spelers terug. Het is nu aan de scouting en aan de nieuwe technisch directeur om met goede alternatieven te komen. Maar dat je niet meteen een kant en klare rechtsback van het niveau van Van Rooij hebt, dat is wel duidelijk", aldus de clubwatcher.

