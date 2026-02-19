"Weghorst naar FC Twente? Dan zijn er best wel wat partijen blij"

Sam Lammers weet nog niet echt te imponeren in de spits bij FC Twente. De 28-jarige aanvalsleider wist dit seizoen in veertien competitieduels drie keer te scoren en gaf daarnaast twee assists. Twee seizoenen geleden maakte Lammers nog veel indruk bij FC Utrecht, waar hij tot elf doelpunten en drie assists kwam in twintig competitiewedstrijden.

"Ik heb Lammers bij FC Utrecht een jaar meegemaakt. Dat is voor Eredivisie-begrippen een onwijs goede spits", zegt FC Utrecht-watcher Tim Reedijk bij Rondje Eredivisie van Voetbal International. "Maar wat ik van hem bij FC Twente zie, komt er toch niet helemaal uit. Hij was bij FC Utrecht duidelijk de eerste spits en had geen concurrent. FC Utrecht had naast Lammers op dat moment geen goede spits. Hij speelde bij FC Utrecht een half jaar alles. Toen deed Ron Jans er nog alles aan om hem nog een tijdje te behouden. Toen ging hij terug naar Rangers FC en uiteindelijk naar FC Twente."

Bij FC Twente moet Lammers echter zien af te rekenen met routinier Ricky van Wolfswinkel. "Dat is wel een beetje het verhaal dat je van Lammers hoort", vult collega Geert-Jan Jakobs, die FC Twente op de voet volgt, aan. Dat hij minder goed is als hij een goede concurrent heeft. Dat hij zich prettiger voelt als hij vertrouwen heeft en het duidelijk is dat hij de eerste man is. Dan vraag ik me af wat hij straks bij FC Twente moet als ze ook nog een Wout Weghorst erbij halen."

Weghorst heeft een aflopend contract bij Ajax en kan komende zomer dus transfervrij vertrekken. De spits uit Borne wordt al nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar FC Twente. Reedijk ziet een goede oplossing. "Weghorst naar FC Twente en Lammers naar FC Utrecht? Dan zijn er best wel wat partijen blij." Bij FC Utrecht wil het nog niet vlotten in de spitspositie met Sébastien Haller en David Min, terwijl Noah Ohio al vertrokken is.

"Het zou zomaar kunnen, ja", meent Jakobs. "Het is toch zonde, want Lammers is in potentie toch echt wel een goede spits. Ik heb het al vaker gezegd met Luc Nilis bij PSV. Die heeft een tijdje als spitstrainer met hem gewerkt. Het is zo'n technisch verfijnde speler met een goede traptechniek. Nilis gaf echt hoog over hem op. Er zijn maar weinig mensen van wie je beter een compliment kunt krijgen dan van Nilis als je spits bent in Eindhoven. Dat is nooit helemaal uitgekomen en dat heeft vooral te maken met zijn mentale aspect", besluit Jakobs.