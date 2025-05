Weghorst naar Turkije? "Je kunt er bidden, scheidsrechters slaan"

Vorige week kwam Weghorst in het nieuws vanwege een mogelijke transfer naar Turkije. "Ik las dat Wout naar Turkije wil. Dat zou geen slecht idee zijn", schrijft Spaan in zijn column voor Het Parool. "Je kunt er knokken, bidden en behalve cameramannen, scheidsrechters slaan. Dan moet je wel even de bak in, maar kan Wout wat bommen."

"Waarom die cameraman geen aangifte doet, is me een raadsel", vervolgt Spaan zijn relaas. "Burgers die een camera weg zouden slaan op het veld, krijgen een stadionverbod en een voetballer komt weg met zijn extreme agressie? Zag je die kop? Na afloop ook geen spoor van spijt gezien."

Spaan kan geen enkel begrip opbrengen voor zijn gedrag. "Hem moesten ze altijd hebben, aldus de spits, een verwende miljonairszoon die uit woede zijn gouden lepel uitspuugde", aldus de columnist. "Daar hebben ze later nog lang naar lopen zoeken, maar niet in de tas van de cameraman."