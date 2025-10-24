Weghorst niet geliefd: "Gast heeft begeleiding en medicatie nodig"

Henk Spaan heeft in zijn column in Het Parool geen goed woord over voor Ajax-spits Wout Weghorst. De journalist gaat er met gestrekt been in.

"Iedereen heeft het over een ontslag voor Heitinga, maar wie bij Ajax heeft de ballen om Wout uit te leggen dat hij geen speler voor Ajax is?", schrijft Spaan. "Gast heeft begeleiding nodig en/of medicatie, maar in elk geval een ontslagbrief."

"Eerst probeerde hij de luchtpijp van Goes te breken en ook tegen Chelsea opereerde hij bewust op de rand van rood. Heitinga moet Gloukh niet wisselen natuurlijk, de aangewezen wissel was de man met de hysterische tatoeages", schrijft hij verder.

Spaan gaat verder over het wisselbeleid. "Nu kregen we uiteindelijk Klaassen in plaats van Gloukh. Dat verdient geen sticker voor "strategisch denken". Dat Taylor terugviel in een gedragspatroon waarvan ik dacht dat hij het in de O17/O19 had achtergelaten, was pech voor Sjonnie. Aan hem nu de taak Wout op de tribune te plaatsen en de financiële afwikkeling over te laten aan Kroes. Daarin schijnt Alex wel goed te zijn", sluit hij af.