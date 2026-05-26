Weghorst niet mee met Oranje? "Hij kan net zoveel oorlog maken"

René van der Gijp ziet niet in waarom Nederland Wout Weghorst mee zou nemen naar het WK. De analist vindt dat de rol van Weghorst bij Oranje is uitgespeeld en ziet dat Nederland in Virgil van Dijk een 'vervanger' voor zijn rol in de selectie heeft.

"Ik zou hem niet meenemen en ik zou Van Dijk als optie meenemen voor de laatste tien minuten. Dat hij van achterin naar voren stormt", zegt Van der Gijp bij De Krantjes van Vandaag Inside. "Van Dijk kan net zoveel oorlog maken als Wout Weghorst en is net zo sterk in de lucht en is ook wel een man waarvan iedereen onder de indruk raakt."

"Dus stop nou met Wout Weghorst", is Gijp helder. "Je gaat hem niet nodig hebben. En dan gaat iedereen zeggen: maar hij deed het vier jaar geleden tegen Argentinië. Maar dat was vier jaar geleden. Ik geloof er niet", besluit Van der Gijp.