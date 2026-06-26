Weghorst niet naar FC Twente? "Zei dat hij andere belangen had"

Leon ten Voorde ziet dat FC Twente midden in het transferseizoen zit. Met de komst van Aske Adelgaard werd er al één nieuwe speler aangetrokken. Over de eventuele komst van Wout Weghorst valt momenteel weinig interessants te zeggen.

"Van den Brom kreeg die vraag op de eerste training natuurlijk. En toen zei Van den Brom dat hij Weghorst al een tijdje niet gesproken had, omdat hij zei dat hij andere belangen had", zegt Ten Voorde tegenover De Ballen Verstand van Tubantia.

Ondanks het gebrek aan inkomende transfers, heeft FC Twente uitgaand al goede zaken gedaan met de verkoop van Mats Rots en Alec van Hoorenbeeck. "Het is overigens wel goed dat er nu al twee spelers weg zijn. Want op 1 juli begint het nieuwe boekjaar in het voetbal, dus dan is het heel goed dat je twee prima salarissen weg kan schrijven", zegt Ten Voorde.