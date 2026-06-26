Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Weghorst niet naar FC Twente? "Zei dat hij andere belangen had"

Rik Engelbertink
bron: Tubantia
Wout Weghorst op de training van het Nederlands elftal
Wout Weghorst op de training van het Nederlands elftal Foto: © Pro Shots

Leon ten Voorde ziet dat FC Twente midden in het transferseizoen zit. Met de komst van Aske Adelgaard werd er al één nieuwe speler aangetrokken. Over de eventuele komst van Wout Weghorst valt momenteel weinig interessants te zeggen.

"Van den Brom kreeg die vraag op de eerste training natuurlijk. En toen zei Van den Brom dat hij Weghorst al een tijdje niet gesproken had, omdat hij zei dat hij andere belangen had", zegt Ten Voorde tegenover De Ballen Verstand van Tubantia

Ondanks het gebrek aan inkomende transfers, heeft FC Twente uitgaand al goede zaken gedaan met de verkoop van Mats Rots en Alec van Hoorenbeeck. "Het is overigens wel goed dat er nu al twee spelers weg zijn. Want op 1 juli begint het nieuwe boekjaar in het voetbal, dus dan is het heel goed dat je twee prima salarissen weg kan schrijven", zegt Ten Voorde. 

Iemand die nog niet weg is, is Taylor Booth. Een langer verblijf in Enschede voor de speler verwacht Ten Voorde echter niet. "In een voorbereiding word je altijd verrast over iemand die aan de weg timmert. Dat zou Booth kunnen zijn, maar daar twijfel ik over."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Míchel

Ajax maakt complete staf van hoofdtrainer Michel Sanchez bekend

0
Gerald Alders

Ajax laat verdediger opnieuw vlieguren maken bij Eredivisieclub

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax maakt complete staf van hoofdtrainer Michel Sanchez bekend

Ajax laat verdediger opnieuw vlieguren maken bij Eredivisieclub

Weghorst niet naar FC Twente? "Zei dat hij andere belangen had"

Brian Brobbey blijft in topvorm: "Ik heb leuke berichten gehad"

Ajax presenteert Marokkaanse verdediger van Union Touarga Sportif

Grotenbreg (28), die winnende goal tegen Ajax maakte, overleden

'Ajax selecteert door in staf en neemt afscheid van tweetal'

'Jordi Cruijff de markt op: deze posities wil Ajax versterken'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws