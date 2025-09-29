Weghorst niet naar Frankrijk: Heitinga neemt deze 22 spelers mee

Ajax neemt het dinsdagavond in de strijd om de Champions League op tegen Olympique Marseille, maar trainer John Heitinga kan geen beroep doen op Kasper Dolberg en Wout Weghorst. Beide spitsen reizen niet af naar Frankrijk, zo laat de club uit Amsterdam weten via de officiële kanalen.

Dolberg heeft een blessure aan zijn buikwand, terwijl het onbekend is waarom Weghorst niet meegaat. De lange centrumspits zat afgelopen weekend wel bij de selectie en moest het met een invalbeurt doen tegen NAC Breda. Ook James McConnell, die met lichte knieklachten kampt, en Branco van den Boomen zijn nog niet inzetbaar. Youri Baas behoort wel weer tot de groep. Aaron Bouwman, Sean Steur en Emre Ünüvar zouden later nog kunnen aansluiten.

De volledige selectie van Ajax: Vítězslav Jaroš, Remko Pasveer, Paul Reverson, Ko Itakura, Lucas Rosa, Owen Wijndal, Anton Gaaei, Youri Baas, Josip Šutalo, Jorthy Mokio, Davy Klaassen, Youri Regeer, Kenneth Taylor, Kian Fitz-Jim, Oscar Gloukh, Steven Berghuis, Mika Godts, Don-Angelo Konadu, Oliver Edvardsen, Raúl Moro, Rayane Bounida, Gerald Alders.