Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Weghorst niet naar Frankrijk: Heitinga neemt deze 22 spelers mee

Niek
Wout Weghorst baalt
Wout Weghorst baalt Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het dinsdagavond in de strijd om de Champions League op tegen Olympique Marseille, maar trainer John Heitinga kan geen beroep doen op Kasper Dolberg en Wout Weghorst. Beide spitsen reizen niet af naar Frankrijk, zo laat de club uit Amsterdam weten via de officiële kanalen. 

Dolberg heeft een blessure aan zijn buikwand, terwijl het onbekend is waarom Weghorst niet meegaat. De lange centrumspits zat afgelopen weekend wel bij de selectie en moest het met een invalbeurt doen tegen NAC Breda. Ook James McConnell, die met lichte knieklachten kampt, en Branco van den Boomen zijn nog niet inzetbaar. Youri Baas behoort wel weer tot de groep. Aaron Bouwman, Sean Steur en Emre Ünüvar zouden later nog kunnen aansluiten. 

De volledige selectie van Ajax: Vítězslav Jaroš, Remko Pasveer, Paul Reverson, Ko Itakura, Lucas Rosa, Owen Wijndal, Anton Gaaei, Youri Baas, Josip Šutalo, Jorthy Mokio, Davy Klaassen, Youri Regeer, Kenneth Taylor, Kian Fitz-Jim, Oscar Gloukh, Steven Berghuis, Mika Godts, Don-Angelo Konadu, Oliver Edvardsen, Raúl Moro, Rayane Bounida, Gerald Alders.

Zet in op Ajax tegen Olympique Marseille!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Olympique Marseille. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi roemt Ajax: "Ze zijn goed van start gegaan dit seizoen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hard: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1"

0
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 FC Groningen 6 3 12
5 NEC Nijmegen 7 8 12
6 AZ 7 4 12
7 FC Twente 7 2 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd